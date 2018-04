Le Iene Show/ Servizi e Diretta: la "bolla dei diamanti" e il caso di Francesco Simone

Le Iene Show, in onda oggi, mercoledì 18 aprile con Ilary Blasi e Teo Mammuccari: tra i servizi della serata, il caso di Francesco Simone e la cosiddetta "bolla dei diamanti".

18 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Le Iene Show - Ilary Blasi e Teo Mammuccari

L’appuntamento con Le Iene show si rinnova oggi, mercoledì 18 aprile 2018, alle 21.20 su Italia 1. Ilary Blasi e Teo Mammuccari, insieme ai ragazzi della Gialappa’s Band, conducono una nuova puntata del programma più irriverente della televisione italiana. Tantissimi i servizi della serata realizzati dagli inviati delle Iene che, ogni settimana, si occupano di inchieste importanti. Questa sera la iena Gaetano Pecoraro, si trova a Basicò (Messina), per occuparsi del caso di Francesco Simone, arrestato con l’accusa di truffa aggravata ai danni dei genitori di Domenico Pelleriti, scomparso nel 1993 e che sarebbe stato vittima di “lupara bianca” secondo quanto rivelato da un pentito di mafia. Secondo gli inquirenti, Francesco Simone avrebbe fatto credere ai genitori di Domenico che il figlio si trovasse nell’Italia del Nord e avesse bisogno di cure sottraendogli, così, con l’inganno delle ingenti somme di denaro. A far partire le indagini sarebbe stata la denuncia di una donna. Le indagini avrebbero poi portato a galla una situazione paradossale. Gaetano Pecoraro cerca di scoprire cosa c’è davvero dietro la scomparsa di Domenico Pelleriti.

LE IENE SHOW: GLI ALTRI SERVIZI DEL 18 APRILE

Sono tanti i servizi interessanti e importanti della nuova puntata de Le Iene show. Luigi Pellazza, nel corso del nuovo appuntamento con Le Iene show, si occupa della cosiddetta “bolla di diamanti” ovvero la crescita dei listini delle pietre preziose da investimento superando la soglia dei prezzi di mercato. La iena cerca di scoprire chi e cosa si nasconde dietro la “bolla dei diamanti” come la chiamano gli addetti ai lavori. Altro servizio interessanti della serata è quello realizzato da Cizco che si reca in Svizzera per ascoltare le storie delle prostitute italiane che lavorano all’interno dei bordelli del Canton Ticino. Cosa spinge queste donne a vendere il proprio corpo? E’ una scelta volontaria o obbligata? La iena Cizco indaga sulla vita delle prostitute italiane all’estero. Tante storie da ascoltare e da cui imparare qualcosa.

