Lorenzo Riccardi conosce Fabrizio Corona?/ Uomini e Donne, foto: Sara Affi Fella furiosa in puntata

Lorenzo Riccardi, a casa di Fabrizio Corona: il corteggiatore di Sara Affi Fella si mostra sui social insieme all'ex re dei paparazzi. La reazione della tronista.

18 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Lorenzo Riccardi

Lorenzo Riccardi e Fabrizio Corona insieme sui social. Amicizia o affari in vista? Il corteggiatore di Uomini e Donne che sta cercando di conquistare il cuore di Sara Affi Fella non smette di stupire e, nelle scorse ore, si è mostrato, attraverso alcune storie su Instagram in cui, come riporta Gossip Blog, sarebbe apparsa anche Silvia Provvedi, fidanzata di Corona. Il 22enne che, sin dalla prima puntata del trono di Sara Affi Fella ha conquistato le simpatie del pubblico, appare anche a casa di Corona in una foto di gruppo. Dopo aver lasciato il carcere, l’ex re dei paparazzi sta seguendo un percorso di riabilitazione che non gli preclude la possibilità di incontrare gli amici. Quale sarà, tuttavia, il rapporto tra Lorenzo Riccardi e Fabrizio Corona? Ci sarà un’amicizia in corso o un affare da portare avanti quando l’avventura di Lorenzo a Uomini e Donne finirà? Domanda a cui, al momento, non c’è una risposta anche se la notizia sta facendo torcere il naso a molti fans del trono classico.

LORENZO RICCARDI CON FABRIZIO CORONA, LA REAZIONE DI SARA AFFI FELLA

La reazione di Sara Affi Fella di fronte alla presunta conoscenza di Lorenzo Riccardi e Fabrizio Corona non è tardata ad arrivare. Come riporta il Vicolo delle News, nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne, la tronista ha chiaramente detto al suo corteggiatore di non gradire le sue “amicizie famose”. Pur essendo molto interessata a lui al punto da avergli dato un secondo, passionale bacio, la tronista non si rassegna all’idea che Lorenzo frequenti dei personaggi pubblico. Il corteggiatore si è giustificato affermando che, conoscendoli prima di partecipare a Uomini e donne, non può abbandonarli improvvisamente. Lorenzo, dunque, conosce bene Fabrizio Corona? Il nome dell’ex re dei paparazzi non è saltato fuori nel corso della registrazione della nuova puntata, ma il riferimento alle foto che stanno circolando sui social è evidente.

