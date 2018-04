MARIANO CATANZARO/ Uomini e Donne, Maria De Filippi contro il tronista: “Sei finto!”

Durante l'ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha sbottato contro il tronista Mariano Catanzaro. La conduttrice lo ha accusato di essere falso.

Da qualche mese Mariano Catanzaro è seduto sul trono di Uomini e Donne. Il verace napoletano era già noto al pubblico di Canale 5 per aver corteggiato Valentina Dallari (che preferì Andrea Melchiorre) e Desiree Popper. Nei panni del corteggiatore Mariano aveva conquistato i fan di Uomini e Donne, ma nel ruolo di tronista non ha riscosso lo stesso successo. Nelle ultime settimane sui social molti spettatori si sono lamentati delle esterne del tronista e sopratutto del suo atteggiamento con le corteggiatrici. Secondo le anticipazioni dell’ultima registrazione del trono classico, sembra che anche Maria De Filippi si sia lamentata del tronista napoletano: “Ti sei mai chiesto perché le esterne di Sara e Nilufar le guardano tutti e le tue no? Piacevi tanto come corteggiatore perché eri vero, loro sbottano e sono vere tu sei finto e impostato e la gente non ti vede credibile”, riporta ilvicolodellenews.it. La padrona di casa si sarebbe arrabbiata perché, durante una discussione tra il tronista e una delle sue corteggiatori, il pubblico in studio era evidentemente distratto.

Maria De Filippi sbotta contro Mariano Catanzaro

Stando alle anticipazioni sembra che le parole della De Filippi abbiano messo in difficoltà Mariano Catanzaro, che si sarebbe difeso dicendo di temere il giudizio del pubblico. Maria De Filippi gli ha quindi consigliato di essere semplicemente se stesso. Sui social i fan di Uomini e Donne sono stato soddisfatti del richiamo della conduttrice: “Finalmemte Maria ha ripreso Mariano che ha superato tutti i limiti di decenza” e “La ramanzina di Maria a Mariano nella registrazione di oggi: ADOROOOO”, hanno scritto due utenti su Twitter. Altri invece criticano il programma: “Pare che Maria abbia avuto un’emozione furibonda con Mariano. Sinceramente, per quanto abbia ragione, lui è sempre stato questo: finto, teatrale, in cerca di business. La redazione in primis gli proponeva quei trattini ridicoli, e ora la colpa sarebbe solo sua?” e “Ma Mariano che fa l'esterna con Federico Mastrostefano? Ma il senso? Inutile che Maria gli dice che lo vede falso se poi gli permettono queste pagliacciate”.

