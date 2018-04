MR. CROCODILE DUNDEE/ Su Rete 4 il film con Paul Hogan (oggi, 18 aprile 2018)

Mr. Crocodile Dundee, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 18 aprile 2018. Nel cast: Paul Hogan, Linda Kozlowski e John Meillon, alla regia Peter Faiman. Il dettaglio della trama.

18 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST PAIL HOGAN

Il film Mr. Crocodile Dundee va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 18 aprile 2018, alle ore 21.15. Una pellicola d'avventura e comica che rappresenta il primo capitolo della trilogia cinematografica che vedrà protagonista Michael J. "Crocodile" Dundee, interpretato da Paul Hogan. Quest'ultimo, reso celebre proprio da questo ruolo, è anche noto per aver preso parte ad altre produzioni cinematografiche di rilievo come Un angelo da quattro soldi e Strange Bedfellows. Il film, come il resto della saga, ottenne un successo strepitoso a livello internazionale, diventando in breve tempo un vero e proprio film cult. Proprio grazie al personaggio di Michael J. "Crocodile" Dundee, l'attore Paul Hogan riuscì ad accaparrarsi un riconoscimento straordinario, ovvero un Golden Globe come miglior interprete cinematografico dell'anno. Hogan, oltre ad interpretare il personaggio principale, ideò il soggetto e lavorò alla sceneggiatura del film assieme a John Cornell, il produttore del film. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

MR. CROCODILE DUNDEE, LA TRAMA DEL FILM

Mick Dundee, è una sorta di tour operator australiano che, grazie alla sua innata passione per i coccodrilli, riesce ad organizzare gite straordinariamente avventurose ed avvincenti. Gli affari sembrano andare per il meglio quando Mick rimane vittima di un grave incidente, proprio con un coccodrillo. Per fortuna riesce a cavarsela con qualche settimana di convalescenza ed in breve tempo al sua disavventura fa il giro di tutto il mondo, facendo lievitare gli affari della sua agenzia. La storia attira una giornalista americana, Sue Charlton, che chiede a Mick di ripercorrere assieme a lui l'avventura che gli è quasi costata la vita. Il suo scopo è di far trasferire l'uomo a New York, per far conoscere al mondo intero la sua storia. Riuscirà Mick Dundee ad ambientarsi nella Grande Mela?

© Riproduzione Riservata.