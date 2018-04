MYRIAM CATANIA / L'ex moglie di Luca Argentero è in attesa del secondo figlio dal compagno Quentin Kammermann

Myriam Catania, ex moglie di Luca Argentero, è in attesa del suo secondogenito dal compagno Quentin Kammermann. Il sesso del nascituro è ancora top secret.

18 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Miryam Catania - Instagram

Myriam Catania sarà di nuovo mamma: dopo il primogenito Jacques, l'attrice è in attesa del suo secondo bambino, frutto dell'amore per l'attuale compagno Quentin Kammermann. La notizia era nell'aria già da qualche settimana ma è stata confermata in in occasione della conferenza stampa di Tulipani di Seta Nera, festival di cui quest'anno la Catania sarà madrina. Dopo la fine del turbolento matrimonio con Luca Argentero, la Catania ha ritrovato il grande amore grazie al pubblicitario francese con il quale ha subito cercato di realizzare il sogno di formare una grande famiglia felice. Un desiderio confermato lo scorso maggio dalla nascita del primogenito Jacques, dopo una gravidanza tenuta in assoluto segreto. La coppia è raramente presente nei social network, andando fiera della propria preziosa privacy, rotta solo da qualche intervista dell'attrice, in una delle quali ha parlato dei rapporti con l'ex marito dopo la rottura.

Miryam Catania presto mamma: un fratellino in arrivo per il piccolo Jaques

L'attrice Miryam Catania, ex moglie di Luca Argentero, sarà presto mamma bis. Il sesso del nascituro è ancora top secret, così come la tempistica della gravidanza, di cui i futuri genitori non hanno fornito notizie. A circa un anno dal primogenito Jacques, la famiglia Catania - Kammermann si allarga ancora, a conferma dell'importanza di questa relazione nata durante una vacanza ad Ibiza. Ai microfoni di TgCom24, infatti, l'attrice aveva parlato di questo primo incontro: "Io e Quentin ci siamo incontrati per caso l'anno scorso a Ibiza. Uscivamo entrambi da relazioni importanti e avevamo bisogno di leggerezza, di vita. Ho scoperto un uomo che sa ascoltarmi. E poi è vitale, simile a me. Lui dice che la prima volta che mi ha visto gli si è fermato il cuore. Per me è stato lo stesso. E sono state farfalle nello stomaco. Seguo l'istinto e vado avanti". Per quanto riguarda la rottura con Argentero, per Miryam lui continuerà ad essere sempre una persona importante: "Lui è davvero una persona stupenda, ha capito, mi ha accettato per come sono, mi ha dato affetto, consigli e non mi ha mai trasmesso rabbia o sentimenti negativi. Lo vorrò sempre nella mia vita".

