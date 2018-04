Max Biaggi e Michelle Carpente/ Beccati nello stesso hotel di Roma, Bianca Atzei scoprirà di loro adesso?

Il gossip guarda con occhio attento a Max Biaggi e alle sue frequentazioni e anche a Roma ecco spuntate la particolare amica Michelle Carpente. Bianca Atzei avrà scoperto il possibile flirt?

18 aprile 2018 Hedda Hopper

Max Biaggi è nuovamente finito sotto la lente e non solo per via del suo nuovo impegno con la Formula E ma per quello che è successo nei giorni scorsi proprio quando ha deciso di montare le 4 ruote. Fin qui nessun gossip almeno fino a che Chi, nel suo nuovo numero non ha alzato il sipario su una strana coincidenza, quella che ha visto Max Biaggi a Roma proprio nello stesso albergo che ha ospitato Michelle Carpente. La bella modella spesso è stata avvistata con lui e lo stesso pilota l'ha presentata come un'amica speciale ma senza mai confermare la loro liason, anzi. Max Biaggi ha riferito che non è fidanzato, non è alla ricerca dell'amore e che il suo solo pensiero adesso è la famiglia, stare bene e vivere il suo momento di rinascita. Ma il gossip non si arrende e adesso che i due sono stati beccati nello stesso albergo le voci non possono far altro che tornare a galoppare.

MAX, MICHELLE E... BIANCA

Una differenza però c'è e riguarda Bianca Atzei. In queste settimane si è parlato molto del possibile nuovo amore di Max Biaggi ma la cantante sarda era lontana, in Honduras, e non ha avuto modo di vedere il suo pilota insieme ad un'altra e nemmeno lo immaginava, forse, soprattutto dopo la sua ultima dedica al grido di "in tre mesi un cuore rotto non si aggiuta". Bianca Atzei ha superato le sue paure ma non ha dimenticato quello che è successo e proprio mentre Max Biaggi era a Roma con la sua Michelle, Bianca Atzei a Milano cantava proprio la canzone che ha dedicato a lui durante l'ultima diretta dell'Isola dei Famosi, come andrà a finire questo novello triangolo amoroso?

