NEMICHE PER LA PELLE/ Su Rai 1 il film con Claudia Gerini e Margherita Buy (oggi, 18 aprile 2018)

Nemiche per la pelle, il film in onda su Rai 1 oggi, mercoledì 18 aprile 2018. Nel cast: Claudia Gerini e Margherita Buy, alla regia Luca Lucini. La trama del film nel dettaglio.

18 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 1

NEL CAST ANCHE MARGHERITA BUY

Il film Nemiche per la pelle va in onda in prima visione su Rai 1 oggi, mercoledì 18 aprile 2018, alle ore 21.25. Una pellicola che è stata affidata alla regia di Luca Lucini e vede protagonista alcune grandi attrici del panorama cinematografico italiano come Claudia Gerini e Margherita Buy. Nato da una produzione congiunta tra Rai Cinema e Sky Cinema, il soggetto di Nemiche per la pelle è stato ideato da Margherita Buy, che nel film ha vestito i panni del personaggio di Lucia. L'interprete cinematografica romana è tra le più amate in Italia e molto apprezzata anche in ambito internazionale. Celebri sono le sue apparizioni in film come "Come diventare grandi nonostante i genitori", (diretto sempre da Luca Lucini), "La gente che sta bene", "Mi rifaccio vivo", "Com'è bello far l'amore", "Matrimoni ed altri disastri" e "Piccoli crimini coniugali". Attualmente è al cinema con il film Io cè, al fianco di Edoardo Leo. Accanto a Claudia Gerini e Margherita Buy troviamo anche altri grandi attori italiani come Giampaolo Morelli, Paolo Calabresi, Michaela Irina Dorlan e Gigio Morra. Giamapolo Morelli, nei panni del personaggio di Giacomo, è tornato al cinema nel 2017 grazie al film Ammore e malavita di nuovo accanto a Serena Rossi. Sempre nel 2017 è apparso in Smetto quando voglio - Masterclass e Smetto quando voglio - Ad honorem. Il 2018 lo vedrà nuovamente protagonista della scena cinematografica italiana grazie al film A casa tutti bene, con la regia di Gabriele Muccino. Ma ecvco nel dettaglio la trama del film.

NEMICHE PER LA PELLE, LA TRAMA DEL FILM

Le protagonista della storia sono due donne giovani, forti ed affascinanti, Lucia e Fabiola. Le due si conoscono da tanti anni ma da sempre i loro caratteri sembrano essere totalmente incompatibili. Lucia è l'ex compagna di Paolo, mentre Fabiola è l'attuale partner dell'uomo. Quest'ultimo, improvvisamente, viene a mancare. Le due donne saranno così costrette a mettere da parte le loro divergenze per occuparsi del piccolo Paolo Junior, il figlio di Paolo che l'uomo ha deciso di affidare alle uniche due donne della sua vita.

