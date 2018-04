Nina Moric e Fabrizio Corona/ Pace a suon di “like”, Luigi Favoloso al Grande Fratello: deve preoccuparsi?

Nina Moric e Fabrizio Corona/ Pace ritrovata a suon di “Mi piace" su Instagram? La modella croata gradisce gli scatti dell’ex marito e il web incomincia a mormorare...

18 aprile 2018 Valentina Gambino

Nina Moric e Fabrizio Corona, ritrovata pace?

Nina Moric ha dimenticato il passato? A quanto pare... l'ex di Fabrizio Corona infatti, ha cliccato "Mi piace" sugli ultimi scatti social del suo ex marito e padre di Carlos Maria. Archiviata ormai da molti anni la loro storia d'amore, i due hanno costantemente avuto alti e bassi. L'ex modella croata infatti, inizialmente sembrava proprio entrata nel limbo della disperazione e poi, dopo essersi ripresa ha mostrato anche sostegno per le vicende giudiziarie dell'ex re dei paparazzi. Ogni tanto però, qualcosa cambiava e la Moric regalava il meglio di sé con delle esternazioni su Fabrizio che non richiedevano - di fatto - altre spiegazioni. E così, mentre Dagospia lancia la bomba: "Avvisate Furbizio Corona che tra qualche giorno una nota giornalista pubblicherà notizie bomba sul suo conto. Dicono che abbia prove scottanti. Quali? Ah saperlo", l’ex moglie gradisce gli scatti social postati – presumibilmente – dal suo staff.

Gli apprezzamenti alle fotografie dell’ex marito, sembrerebbero essere un chiaro gesto di pace, non trovate? Nina Moric infatti, mettendo da parte tutto ciò che le ha regalato delle sofferenze e forse anche per il bene del figlio attualmente in affidamento alla madre di Corona, sta cercando di riappacificarsi con il suo ex marito. Ed intanto, parlando di affetti, Luigi Mario Favoloso proprio ieri sera è entrato come concorrente nella Casa del Grande Fratello 15, il reality show condotto sulla rete ammiraglia Mediaset da Barbara d’Urso. La Moric sentendo la mancanza del suo compagno, clicca “like” al suo ex? Improbabile che il motivo risieda solo nella nostalgia… Il settimanale Oggi in questi giorni, ha lanciato anche un’altra particolare notizia riguardante l’imprenditore catanese, avvistato con Belen Rodriguez prima sotto casa dell’argentina e poi nei pressi di noto albergo milanese. È cosa nota però, l’amicizia consolidata tra i due e quindi, anche Nina Moric avrà seguito questo esempio? A onor del vero non si conoscono gli attuali rapporti tra Nina e Fabrizio e con molta probabilità, i due avranno ritrovato la “pace” già mesi addietro lontani dagli occhi indiscreti.

