Nino Gaspare Formicola, Isola dei Famosi 2018/ "Senza Zuzzurro, sono uscito dal buco nero in cui ero caduto"

Nino Gaspare Formicola, dopo la vittoria dell'Isola dei Famosi 2018, racconta la sua rinascita dopo la morte di Zurrurro e svela i suoi progetti per il futuro.

18 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Nino Formicola

Nino Formicola è ancora incredulo e il ritorno alla realtà non è facile da affrontare. Dopo la morte dell’amico e collega Zuzzurro, avvenuta quattro anni fa, il pubblico e gli addetti ai lavori sembravano essersi dimenticati di lui. E, invece, a 65 anni, ha deciso di rimettersi in gioco ripartendo dall’Isola dei Famosi, lui che ha sempre odiato i reality. Prima di partire per l’Honduras era convinto che non avrebbe mai pianto per la mancanza degli affetti e, invece, la cosa più piacevole che le ha regalato l’Isola è proprio l’emozione di sentire la mancanza delle persone care. “L’Isola è un programma stranissimo. Prima di partire avevo detto: col cavolo che mi vedrete piangere per i parenti che mi mancano. Invece, nonostante il mio cinismo, ci sono caduto come una patata”, racconta al Corriere della Sera. Tornato dall’isola, si sta godendo l’incredibile affetto della gente che lo ha premiato con la vittoria. Fino alla sera della finale, Gaspare non ha mai pensato di poter vincere non avendo percepito l’affetto del pubblico di cui si è reso conto dopo aver vinto la sfida con Amaurys Perez. Affetto che ha ricevuto anche quando, il primo giorno di libertà, andando in giro per Milano, è stato totalmente sommerso dai fans.

LA RINASCITA DOPO LA MORTE DI ZUZZURRO

L’Isola dei Famosi 2018 rappresenta una vera rinascita per Nino Formicola che, dopo la morte di Zuzzurro, si è sentito spesso dimenticato. Come ha raccontato ai microfoni de Il Giornale, molta gente, incontrandolo gli chiedeva se avesse smesso di lavorare. Una brutta sensazione per chi, come Gaspare, ha fatto del palcoscenico la sua seconda casa. “Non ero mai più stato chiamato, neanche per un’intervista. L’unico a darmi una mano dopo la morte di Andrea è stato Antonio Ricci chiamandomi a Giass”, spiega a Il Giornale. Poi è arrivata la chiamata dell’Isola dei Famosi 2018 che ha deciso di accettare per ricominciare nuovamente. Accanto a lui, anche nell’esperienza da naufrago, c’era proprio Zuzzurro. “Dopo la morte di Andrea sembrava fossi morto anch’io. Depressione, lavoro che non c’era più. Ho deciso di accettare l’Isola su consiglio di qualche amico e della mia compagna Alessandra” – ha detto ancora a Il Giornale mentre al Corriere della Sera ha raccontato come immagina, ora, Zuzzurro di fronte alla sua rinascita – “Sono convinto che Andrea stia ridendo come un pazzo, Ci avevano proposto di fare l’Isola dieci anni fa e abbiamo rifiutato. Il reality mi ha aiutato ad uscire dal buco nero in cui ero caduto”.

NINO FORMICOLA: IL CANNAGATE E I PROGETTI PER IL FUTURO

Avendo trascorso tre mesi sull’Isola dei Famosi 2018, Nino Formicola non ha vissuto lo scandalo del canna-gate. Nell’intervista rilasciata a Il Giornale da vincitore assoluto del reality, ha detto la sua in merito: “A noi hanno detto che Monte era uscito per motivi di famiglia. Eravamo in una villa con giardino, fumavano in 12-13 persone su 20, molti si facevano sigarette artigianali. Non vado ad annusare le sigarette degli altri. Non ne ho idea. Però mi lasci scherzare, tutto questo polverone per una canna, quando le vendono ormai anche dal tabaccaio”. E sui progetti per il futuro, Nino Formicola è pronto a tornare a teatro ma, di fronte a nuove occasioni televisive, non nasconde che sarebbe pronto a dire sì e a cogliere al volo l’occasione.

© Riproduzione Riservata.