Nozze Meghan Markle e Principe Harry/ Sull’altare con un diadema della regina Elisabetta? Le indiscrezioni

Nozze Meghan Markle e Principe Harry: sull’altare con un diadema della regina Elisabetta? Le indiscrezioni sul matrimonio dell'anno e le dichiarazioni di un gioielliere londinese.

18 aprile 2018 Valentina Gambino

Quale gioiello indosserà Meghan Markle per il matrimonio?

La scelta di Meghan Markle: indosserà una coroncina reale per il matrimonio con il Principe Harry? Non sappiamo se lo farà oppure no ma, in caso di risposta affermativa, potrebbe sceglierlo tra la collezione di gioielli più importanti al mondo. Il perchè di questa scelta appare più che ovvio data l'importanza delle nozze ma, in sintesi, la regina Elisabetta, nonna del suo futuro marito, ha centinaia di diademi conservati nelle casseforti che attendono solo di essere indossati dall'attrice. La tradizione vuole che proprio alla regina dovrà lasciare che Meghan scelta in prestito quale prezioso gioiello indossare il giorno delle tanto attese nozze reali. Nella vasta collezione privata della regina, non manca proprio nulla: da perle, zaffiri, smeraldi e rubini. Con molta probabilità quindi, per la Markle ci sarà solo l'imbarazzo della scelta a seconda dell'abito che sceglierà di indossare per il matrimonio che tutti attendono con trepidazione. Nonostante questo, la scelta definitiva del suo look, non verrà resa nota prima del 19 maggio quando farà il suo ingresso in Chiesa verso l'altare che la farà diventare la moglie del Principe Harry, entrando di diritto nella famiglia reale.

Quale gioiello indosserà Meghan Markle per le nozze?

Nonostante la probabile decisione di scegliere un gioiello direttamente dalla collezione privata della Regina Elisabetta, i gioiellieri londinesi sperano che Meghan faccia un salto anche da solo. L'attrice americana è nota anche per la sua passione per la moda, ecco perchè potrebbe anche strizzare l'occhio ad un gioiello più contemporaneo che si adatti alle scelte di look del nuovo millennio. Omar Vaja però, direttore delle vendite presso una rinomata gioielleria di Londra, crede che la donna seguirà la tradizione della famiglia del promesso sposo. "Il suo stile di abbigliamento è abbastanza moderno e casual", ha detto Vaja. "Quindi probabilmente cercherà qualcosa di piccolo e modesto. C'è molto da scegliere. Penso che stiamo parlando di centinaia di diademi”. Vaja e altri gioiellieri londinesi hanno un interesse particolare nel vedere Markle portare avanti la tradizione della corona. Si aspetta che questo matrimonio reale - come i precedenti - stimoli l'interesse per i diademi e altri tesori vintage e il negozio di Omar è molto famoso anche per questo.

