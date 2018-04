PACIFIC RIM/ Sul 20 il film con Charlie Hunnam (oggi, 18 aprile 2018)

Pacific Rim, il film in onda su Canale 20 oggi, mercoledì 18 aprile 2018. Nel cast: Charlie Hunnam e Idris Elba, alla regia Guillermo Del Toro. La trama del film nel dettaglio.

18 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film Pacific Rim va in onda su Canale 20 oggi, mercoledì 18 aprile 2018, alle ore 21.00. La pellicola è stata affidata alla regia di Guillermo Del Toro e riprende in chiave moderna di alcune leggende giapponesi caratterizzate già protagoniste di numerose pellicole cinematografiche. Guillermo Del Toro, oltre ad aver diretto il film, ha anche ideato soggetto e scenggiatura assieme a Travis Beachan. Ha inoltre prodotto il film. I personaggi principali di Pacific Rim sono stati interpretati da Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi, Charlie Day, Ron Perlman e Heather Doerksen. Nei panni di Raleigh Becket troviamo Charlie Hunnam, attore di origini britanniche recentemente protagonista del film King Arthur - Il potere della spada. È apparso anche in I figli degli uomini, Punto d'impatto e Hooligans. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

Il mondo stenta ancora a riprendersi dopo l'epocale scontro che ha visto contrapporsi l'umanità e Kaiju, terribili mostri che hanno devastato il pianeta e decimato la popolazione mondiale. In una delle città maggiormente colpite dall'apocalisse di dieci anni prima, Los Angeles, due giovani teenager (Jake e Amara) vengono tratti in arresto e costretti ad arruolarsi nelle forze armate della Pan-Pacific Defense Corps. Intanto la Shao Corporation, un'importante azienda specializzata nella produzione di armi, cerca di mettere a punto un nuovo e sofisticato sistema in grado di intercettare i Kaiju in largo anticipo. Nello stesso tempo, uno Jaeger attacca il centro di Los Angeles devastando parte della metropoli e provocando la morte della sorella di Jake, che nel frattempo è diventato un pilota dell'areonautica. Grazie al suo intuito ed alla spiccata curiosità di Amara, i due scopriranno che lo Jager responsabile dell'attacco a Los Angeles contiene alcuni componenti creati dalla stessa Shao Corporation.

