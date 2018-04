PHILADELPHIA EXPERIMENT/ Su Cielo il film con Michael Paré (oggi, 18 aprile 2018)

Philadelphia Experiment, il film in onda su Cielo oggi, mercoledì 18 aprile 2018. Nel cast: Michael Paré e Malcolm McDowell, alla regia Paul Ziller. La trama del film nel dettaglio.

18 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Cielo

NEL CAST MICHAEL PARÉ

Il film Philadelphia Experiment va in onda su Cielo oggi, mercoledì 18 aprile 2018, alle ore 21.15. Una pellicola fantascientifica che è stata affidata alla regia di Paul Ziller, la pellicola è stata interpretata da Michael Paré nei panni del protagonista di Hagan. La trama narrata nel film si riferisce a un esperimento realmente posto in essere nel corso del secondo conflitto mondiale. Inspiegabilmente, un'imbarcazione bellica americana scomparve nel nulla, senza lasciare alcuna traccia. L'incredibile evento venne anche descritto in una lunga serie di saggi e romanzi. Nel cast di attori protagonisti di Philadelphia Experiment spicca il nome di Malcolm McDowell, attore britannico noto principalmente per il ruolo di Alex DeLarge in Arancia Meccanica di Stanley Kubrick. Bobby Di Cicco, attore cinematografico americano lontano dalle scene del cinema che conta da moltissimi anni. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

PHILADELPHIA EXPERIMENT, LA TRAMA DEL FILM

Un progetto segreto di ricerca del governo cerca di ricreare il Philadelphia Experiment, progetto ideato durante la seconda guerra mondiale per rendere invisibili le navi all'esercito nemico, che era terminato con la scomparsa della nave sperimentale nel 1943. Durante uno dei test si apre un varco temporale che fa riapparire l'imbarcazione. L'unico sopravvissuto all'interno della nave è il tenente Bill Gardner, mentre tutti i suoi compagni sono morti. L'uomo scopre di essere in possesso di una straordinaria fonte di energia che fuoriesce dal proprio corpo. Gardner trova aiuto nella nipote Molly, il cui fidanzato poliziotto è all'interno della nave che continua a teletrasportarsi in diverse parti del mondo. Intanto Kathryn Moore, la direttrice del progetto, cerca di insabbiare l'accaduto con l'aiuto di una squadra di mercenari.

