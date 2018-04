POMERIGGIO 5/ Ospiti 18 aprile: Lory Del Santo nel salotto di Barbara d'Urso

Oggi, mercoledì 18 aprile, alle 17.10 su Canale 5 si rinnova l’appuntamento con Barbara d’Urso e il salotto di Pomeriggio 5. Si parlerà di Grane Fratello 15?

18 aprile 2018 Redazione

Barbara D'Urso (Facebook)

Oggi, mercoledì 18 aprile, alle 17.10 su Canale 5 si rinnova l’appuntamento con Barbara d’Urso e il salotto di Pomeriggio 5. Ieri è stata una e vera propria giornata campale per la conduttrice di Canale 5 che è andata in onda nel pomeriggio e in prima serata con la prima puntata del Grande Fratello 15. E ancora una volta Carmelita ha riscosso ottimi ascolti: Pomeriggio 5 ha fatto compagnia a 2.038.000 spettatori con il 21.14% di share nella prima parte, a 2.329.000 spettatori con il 21.59% nella seconda parte e a 2.130.000 spettatori con il 18.27% nella terza parte. Il Grande Fratello, invece, è leader assoluto della prima serata con 3.598.000 spettatori totali e il 22.6% di share. Immancabile questa mattina il ringraziamento di Barbara D’Urso su Instagram: “Buongiorno! E il Grande Fratello 15 parte col botto! 22,60% di share! Picchi del 32% e di oltre 5 milioni di spettatori! Una curva Auditel pazzesca! Si batte tutti! Grazie! E Pomeriggio5 sempre sopra il 21%! Vi amo!”.

Lory Del Santo a Pomeriggio 5

Oggi Barbara d’Urso tornerà nel suo studio di Cologno Monzese per condurre la nuova puntata di Canale 5 che vedrà tra gli ospiti anche Lory Del Santo, come ha annunciato l’attrice su Instagram. La Del Santo è spesso ospite dei salotti di Barbarella, da Pomeriggio 5 a Domenica Live. Domenica scorsa, infatti, la showgirl è stato ospite a Domenica Live, dove è stata protagonista di un confronto con Marco Ferri. Lory Del Santo, che ha raccontato più volte di aver dormito con l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi dodici anni fa, ha rivelato di aver baciato Ferri: “L'avevo invitato a casa mia per guardare una partita. In un secondo momento è tornato a casa mia per un saluto e c'è stato un bacio seguito da un abbraccio.. Si è trattato di un bacio breve e veloce, ma promettente…”. Ferri, che all’epoca aveva 18 anni, ha negato la versione dell’attrice: “Ho un grande imbarazzo, hai raccontato una bugia. Non c'è stato nessun bacio, Lory. Avevo già chiarito che era rimasto tutto nella sfera dell'amicizia... Non è successo nulla, abbiamo dormito nella stessa stanza ma non è successo assolutamente niente”.

© Riproduzione Riservata.