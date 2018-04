STRISCIA LA NOTIZIA/ Boom di ascolti: oltre 7 milioni di spettatori. È il programma più visto della giornata

18 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Questa sera, mercoledì 18 aprile, alle 20.40 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con Striscia la notizia, condotto da Ficarra e Picone. Ieri, martedì 17 aprile, il tg satirico di Antonio Ricci è stato il programma più visto della giornata con 5.433.000 telespettatori e il 20.87% di share (24.12% di share sul pubblico attivo. Alle 21.31 Striscia ha raggiunto picchi di oltre 7.300.000 spettatori (7.371.926), pari al 27.99% di share, complice anche l’attesa per la prima puntata del Grande Fratello 15. Stasera, nello studio di Canale 5, insieme ai due comici siciliani ci saranno anche le veline-ballerine Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, che saranno raggiunte dal Gabibbo per lo stacchetto finale.

Il servizio di Luca Abete

Ieri sera è stato mandato in onda il servizio di Luca Abete al Mercato dell’usato di Casagiove, in provincia di Caserta, dove l’inviato di Striscia è stato aggredito. Domenica mattina, Abete si è presentato con la propria troupe alla fiera in cerca di merce rubata venduta tra i banchi. Le telecamere di Striscia hanno ripreso alcuni attrezzi da cantiere privi di targhetta identificativa e numero di matricola e Abete ha chiesto spiegazioni ai venditori, venendo aggredito. Immediatamente è intervenuta la Guardia di Finanza di Caserta, che ha bloccato gli accessi del mercato controllando la merce con l'aiuto dall'alto di un elicottero della sezione Aerea di Napoli. Alla fine le Fiamme Gialle hanno sequestrato tremila prodotti contraffatti o di provenienza ignota tra prodotti per la telefonia, elettronici e capi d'abbigliamento. Questa mattina Luca Abete ha rivelato tramite Facebook di aver ricevuto alcune minacce dopo il servizio di ieri: “I MESSAGGI INTIMIDATORI non mancano mai il giorno dopo servizi come quello di ieri. Un po' mi ci sono abituato. Grazie a tutti voi per il sostegno e lapprezzamento che non fate mai mancare!”, ha scritto sulla sua bacheca postando la foto dei messaggi ricevuti

