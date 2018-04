Simone Coccia e Lucia Bramieri/ Dai messaggi hot al due di picche, Vladimir Luxuria: "tra loro non solo sms"

18 aprile 2018 Hedda Hopper

Lo scandalo è scoppiato, o quasi. A poche ore dalla diretta del Grande Fratello 2018 proprio a Mattino 5 si era parlato di uno scambio di messaggi hot tra Simone Coccia, compagno di Stefania Pezzopane, e Lucia Bramieri, nuora del compianto attore e comico Gino. Proprio il giornalista Paolo Giordano ieri aveva rivelato che tra i due, qualche anno fa, c'era stato uno scambio di messaggi che non si sa bene dove abbiano portato. La verità sembrava averla rivelata ieri sera proprio Lucia Bramieri che, in confessionale, ha pensato bene di rispondere a tono a Barbara D'Urso (che ha letto e che ha definito davvero forti) dicendo che proprio Simone l'aveva contattata mandando una serie di messaggi notturni ma che lei lo aveva liquidato con un due di picche. Capitolo chiuso? Ancora no perché non solo Simone, l'uomo dalle 2000 donne, non ha detto la sua a riguardo, ma non si capisce bene quale periodo siano datati questi messaggi.

SIMONE COCCIA HA TRADITO LA PEZZOPANE CON LA BRAMIERI?

Chi segue i programmi di Barbara D'Urso sa bene che Simone Coccia ha spesso partecipato ma per via della sua relazione con una donna più grande di lui, Stefania Pezzopane. I due sono spesso stati presi di mira ma si sono presentati in studio come innamorati e pronti a sposarsi, ma sarà davvero così? Anche oggi a Mattino 5 si parla dei famosi messaggi e Vladimir Luxuria ha continuato a sottolineare che lo scambio c'è stato e che i due si sono visti, di questo ne è sicura. Non sappiamo bene se lei lo sa con certezza o che questa è arrivata dal volto "a disagio" di lei ieri sera, fatto sta che nessuno ha ancora rivelato la data di questo scambio di messaggi, la Pezzopane è stata tradita? Riguardo alle 2000 donne anche Floriana Secondi, vincitrice del GF, ha da dire la sua. La romana conferma di conoscere Simone e di averlo ospitato a casa sua (ma non spiega bene perché rimandando ad un altro giorno la sua rivelazione) e dicendo che non le sembra davvero possibile che l'ex spogliarellista abbia avuto poi così tante donne.

