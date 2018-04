Stefano De Martino, flirt con Giorgia Gabriele?/ Incontro dopo l'Isola dei Famosi, ma lei è già fidanzata

18 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Stefano De Martino è da poco rientrato in Italia ed è finito nuovamente nel mirino dei paparazzi, pronti ad immortalarlo con il suo nuovo amore. L’inviato dell’Isola dei Famosi 2018 continua a dichiararsi single nonostante, prima della sua partenza per l’Honduras, sia stato più volte visto in compagnia di Gilda Ambrosio, presente alla festa d’addio organizzata dalla sua famiglia. Tornato in Italia, però, come mostrano le immagini pubblicate dal settimanale Chi nel numero in edicola, De Martino non ha rivisto Gilda Ambrosio, ma Giorgia Gabriele, ex fidanzata di Gianluca Vacchi e amica della co-fondatrice di Attico. “Rientrato dall’Honduras Stefano De Martino è corsa dal figlio ed ha trascorso una giornata con lui Poi hanno cenato in un ristorante e lì è comparsa a sorpresa l’ex di Vacchi”, scrive il settimanale di Alfonso Signorini. Già in passato, il nome di Giorgia Gabriele era stato accostato a quello di De Martino. La loro, però, sarebbe una semplice amicizia. A dimostrarlo è il fatto che Giorgia sia felicemente fidanzata con Andrea Grilli, direttore commerciale della nota etichetta di moda Marcelo Burlon con cui si mostra spesso, felice e sorridente, sui social.

STEFANO DE MARTINO E GIORGIA GABRIELE: SOLO UN’AMICIZIA

Nessun flirt, dunque, tra Stefano De Martino e Giorgia Gabriele, legati solo da un’amicizia. Nella vita di Stefano non ci sarebbe nessun nuovo amore. Il napoletano, tornato dall’Honduras, ha dichiarato di avere occhi solo per il figlio Santiago con cui sta recuperando il tempo perduto. De Martino sta trascorrendo i primi giorni in Italia con il figlio, la famiglia e gli storici amici di Napoli che l’hanno raggiunto a Milano. Anche il nome di Gilda Ambrosio sembra caduto nel dimenticatoio. La giovane stilista napoletana si trova da diversi giorni a Los Angeles per lavoro ed non era a Milano quando De Martino è rientrato. Anche tra i due, dunque, ci sarebbe solo un rapporto d’amicizia? Se non fosse così, sicuramente la Ambrosio si sarebbe fatta trovare a Milano per riabbracciare l’inviato dell’Isola. Insomma, la vita privata di Stefano continua a stuzzicare i paparazzi. Alla prossima puntata.

