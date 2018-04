Steven Spielberg/ Da record: i suoi film hanno incassato oltre 10 miliardi di dollari

Il regista Steven Spielberg entra nella leggenda: l’incasso totale dei suoi 31 film ha superato i 10 miliardi di dollari. Il suo ultimo lavoro è “Ready Player One”.

18 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Steven Spielberg (LaPresse)

A fine marzo è arrivato nei cinema di tutto il mondo “Ready Player One”, l’ultimo film di Steven Spielberg che nella prima settimana di uscita ha guadagnato 53.215 milioni di dollari in due giorni (Il budget del film è stato di 175 milioni di dollari). Oggi il regista di Cincinnati, con i suoi 31 film, ha superato il muro dei 10 miliardi di incassi in tutto il mondo. Da “Lo squalo” nel 1975 a “Indiana Jones e i predatori dell’arca perduta” nel 1981, fino a “E.T.” (1982) e “Jurassic Park” (1993), Steven Spielberg - due Oscar come miglior regista - ha inanellato una serie di successi che hanno lasciato il segno nella storia del cinema. Il film di Spielberg che ha incassato di più è proprio “Jurassic Park” che ha sfiorato il miliardo di dollari con 983,8 milioni. Al secondo posto “Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo” con 786,6 milioni di dollari e al terzo posto “E.T.” con 717 milioni. Nella top ten anche “La guerra dei mondi” (591,7 milioni), “Salvate il Soldato Ryan” (481,8 milioni), “Lo Squalo” (470,7 milioni) e “Le avventure di Tintin – Il segreto dell’Unicorno” (374 milioni).

I film e i registi dagli incassi più alti di Hollywood

Nonostante i numerosi successi, Steven Spielberg non è nei primi posti della classifica dei film con maggiori incassi, ampiamente superato dai colleghi James Cameron, David Yates e J.J. Adams. È proprio Cameron a occupare i primi due posti del podio con “Avatar” (2,787 miliardi di dollari) e “Titanic” (2,187 miliardi). Al terzo posto “Star Wars: Il risveglio della Forza” con 2,068 miliardi di dollari. In top ten anche “The Avengers” (1,518 miliardi) di Joss Whedon, “Fast & Furious 7” (1,516 miliardi) di James Wan, “Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2” di David Yates (1,341 miliardi) e il recente “Black Panther” di Ryan Coogler (1,308 miliardi). “Jurassic Park” è al 27esimo posto. Spielberg comunque domina la classifica dei registi dagli incassi più alti di Hollywood con 10,009 miliardi di dollari, seguito da Peter Jackson (6,520 miliardi) e Michael Bay (6,414 miliardi). James Cameron è “solo” al quarto posto con 6,138 miliardi di dollari. In classifica anche David Yates, Christopher Nolan, Robert Zemeckis, Tim Burton, Chris Columbus e Ridley Scott, al decimo posto con 3,923 miliardi di dollari.

© Riproduzione Riservata.