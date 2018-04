Temptation Island vip/ Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser protagonisti con Francesco Monte e Paola di Benedetto

Si parla ormai da qualche settimana di Temptation Island vip e i primi nomi dei concorrenti sono proprio quelli di Francesco Monte e Paola di Benedetto e Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Temptation Island Vip

Conosciamo bene la vicinanza di Maria De Filippi a Belen Rodriguez e all'entourage di Gabriele Parpiglia e tutto lascia pensare che i primi rumors su Temptation Island, che arrivano proprio da Chi, possano essere veri. Proprio il settimanale ha alzato il velo, confermadola, sulla versione vip del reality dei sentimenti che da anni ormai ci tiene compagnia nel mese di luglio. Anche quest'anno il programma andrà in onda con Filippo Bisciglia e le coppie di fidanzati pronti a mettersi alla prova rischiando seriamente di scoprire cose che non piaceranno all'uno o all'altra. Ma non è finita qua visto che, proprio dopo le vacanze di agosto e prima della nuova edizione del Grande Fratello Vip, Maria De Filippi potrebbe piazzare un'altra sua prima serata (sembra 4 puntate) dedicate proprio ai vip che vorranno mettersi alla prova.

EDIZIONE VIP CON LA "FAMIGLIA RODRIGUEZ" & COMPANY?

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Francesco Monte e Paola di Benedetto, sono le possibili prime coppie di partecipanti di Temptation Island Vip in onda, sembra, tra fine agosto e inizi settembre per la felicità degli amanti del programma e del trash. A loro potrebbero unirsi altre due coppie per dare vita alla prima edizione vip del programma anche se nessuno, almeno al momento, ha confermato questa possibilità. La presenza, se confermata, di Cecilia Rodriguez, sembra aprire però un altro problema. Lasciando stare la possibilità che le due donne insieme nello stesso villaggio (così come i due uomini) potrebbero portare a discussioni e tensioni, la presenza di Cecilia potrebbe chiudere la porta alla possibilità che sia proprio Belen Rodriguez la conduttrice dell'edizione vip. A questo punto a chi potrebbe toccare ricoprire il ruolo di Filippo nell'edizione vip? Alcuni pensano che si vada addirittura oltre e che possa arrivare Stefano De Martino nel prime time di Canale 5 come conduttore. Sarà davvero così?

