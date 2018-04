UN GIORNO COME TANTI/ Su Canale 5 il film con Kate Winslet (oggi, 18 aprile 2018)

Un giorno come tanti, il film in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 18 aprile 2018. Nel cast: Kate Winslet, Josh Brolin, Tobey Maguire, alla regia Jason Reitman. Il dettaglio della trama.

18 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale 5

KATE WINSLET NEL CAST

Il film Un giorno come tanti va in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 18 aprile 2018, alle ore 21.15. La pellicola drammatica, che verrà trasmessa in prima visione assoluta, è stata diretta nel 2013 da Jason Reitman, regista di film come Young Adult, Men, Women & Children e Thank You for Smoking. Il film è la trasposizione dell'omonima opera romanzata da Joyce Maynard nel suo libro di maggior successo. Il cast di Un giorno come tanti annovera personaggi di spicco del panorama cinematografico internazionale come Kate Winslet, Josh Brolin, Tobey Maguire, Gattlin Griffith, Dylan Minnette e James Van Der Beek. Kate Winslet, che ha interpretao il personaggio di Adele Wheeler, è stata resa celebre dal personaggio di Rose nel film colossal Titanic, al fianco di Leonardo Di Caprio. Altre sue interpretazioni di rilievo sono da segnalare in Le regole del caos, L'amore non va in vacanza, The Dressmaker - Il diavolo è tornato, Steve Jobs e La ruota delle meraviglie - Wonder Wheel. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

UN GIORNO COME TANTI, LA TRAMA DEL FILM

Adele è affetta da una gravissima fobia che le impedisce di muoversi liberamente in spazi ampi e aperti e di vivere una vita serena e spensierata. Suo figlio Henry, un giorno, le chiede di accompagnarlo in un enorme supermercato che si trova in città, con la speranza di aiutare sua madre a superare la sua fobia. Adele, pur di accontentare il figlio, accetta. Tutto sembra andare per il meglio quando un uomo con una grave ferita avvicina Henry chiedendo aiuto. Adele decide di ospitare l'uomo in casa sua, prestandogli un primo soccorso. Poco dopo, però, scoprirà che si tratta di un pericoloso criminale appena fuggito dalla prigione in cui era detenuto. Adele e suo figlio, per il loro eccesso di altruismo, si ritroveranno catapultati in un vero e proprio incubo. Riusciranno ad uscirne sani e salvi?

