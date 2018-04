Uomini e Donne/ Gemma e Tina insieme sul trono? "Pronto il colpo di Maria De Filippi" (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Gemma Galgani e Tina Cipollari a settembre troniste? Maria De Filippi ha pronto il "rischioso" colpo di scena

18 aprile 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani e Tina Cipollari

Maria De Filippi è pronta a un nuovo colpo di scena che farà molto piacere a Gemma Galgani e molto meno a Tina Cipollari. La nota dama del trono Over di Uomini e Donne e la bionda opinionista potrebbero essere presto affiancate in un sicuramente molto movimentato trono. L'indiscrezione arriva dal settimanale Nuovo Tv, in edicola questa settimana, sul quale si legge: "La Galgani non sembra avere intenzione di arrendersi. Cotanta determinazione potrebbe aver acceso una lampadina nella sempre attiva mente macina-ascolti di Maria De Filippi, tentata, pare, dall'ipotesi di far sedere le due l'una accanto all'altra. - da qui la svolta per la nuova edizione del programma - Non è escluso, quindi, che la prossima stagione televisiva si possa aprire a settembre con un colpo di scena: la promozione di Gemma a tronista".

"Gemma e tina troniste? Lo studio sarà un ring"

D'altronde Gemma Galgani aveva palesato la voglia di essere tronista così come è capitato a Tina Cipollari, ma l'opinionista ha duramente reagito a questa possibilità, dichiarando: "Io non la sopporto, non la voglio vicino a me. Maria io impazzisco: se entra lei, esco io". Ma se questo dovesse invece diventare realtà a settembre? Secondo una fonte del settimanale, amico di Tina Cipollari, la situazione potrebbe degenerare in poco. "Lo studio di Uomini e Donne rischierebbe di trasformarsi in un ring; dopo i litigi, le due potrebbero arrivare alle mani". Ipotesi che ha del vero, visto quanto il pubblico ha già visto scene simili. Maria De Filippi rischierà davvero scene simili prendendo la decisione di rendere Gemma Galgani la nuova tronista? Non ci resta che attendere...

