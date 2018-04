Uomini e Donne/ Mariano Catanzaro nella bufera: un flop per la De Filippi? Ultima possibilità (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Mentre scocca il primo bacio tra Nilufar Addati e Giordano, Mariano Catanzaro continua a non far breccia nel pubblico...

18 aprile 2018 Anna Montesano

Mariano Catanzaro, Uomini e donne

Il pubblico di Uomini e Donne è al settimo cielo. Giordano Mazzocchi è tornato in studio e non è tutto perchè è finalmente scattato il bacio con Nilufar Addati. Un bacio fortemente voluto da entrambi, a quanto svelano le anticipazioni dalla nuova registrazione, tanto da non riuscire a staccarsi l'uno dall'altra. Ma non è tutto perchè Giordano, come svela il Vicolo delle News, ha svelato a Nilufar di essere innamorato di lei. Non è l'unico colpo di scena della nuova registrazione, perchè finalmente Nicolò Brigante è pronto a fare la sua scelta. Il tutto accadrà dopo il week end in villa, così come accaduto per Paolo Crivellin. Sopo dopo essere stato con entrambe nella meravigliosa location, il tronista svelerà la sua scelta tra Marta Pasqualato e Virginia Stablum.

Mariano Catanzaro: il suo trono è un flop? Il web lo critica

Intanto, se i troni di Nilufar, Sara Affi Fella e Nicolò Brigante stanno appassionando il pubblico di Uomini e Donne, quello di Mariano Catanzaro continua a non convincere. Tanto che, nell'ultima registrazione, non si è parlato affatto del tronista e delle sue esterne. Come ma? Solo per mancanza di tempo? Sta di fatto che una gran parte del pubblico a casa definisce questo suo percorso "Una buffonata", volta più "a baciare tutte le ragazze che scendono per lui" che per "trovare il vero amore". Che quello che sembrava essere un gran colpo per il programma si sia invece rivelato un flop? Vedremo se nelle prossime puntata, il tronista riuscirà a far cambiare idea ai telespettatori di Uomini e Donne.

