Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over, Gemma e Giorgio: nuovo round in studio! (18 aprile)

Uomini e Donne, oggi 18 aprile 2018 in onda il trono Over. Gemma Galgani torna a parlare di Giorgio Manetti. Nuovo confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri

18 aprile 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani a Uomini e Donne

La settimana di Uomini e Donne continua con una nuovissima puntata del Trono Over. Grande protagonista, come di consueto, ad inizio puntata è Gemma Galgani. La dama, nella scorsa puntata, è tornata ad intervenire su Giorgio Manetti che sta conoscendo Alessandra. In quel caso ha ricordato un dono fattole dal cavaliere - che da lui è stato fatto anche all'altra dama - che è una borsa. Un ricordo che, a quanto pare, la porta a stare male e a sfogarsi dopo la puntata. Ed ecco che oggi, per la felicità di Tina Cipollari, si apre proprio con lo sfogo post puntata di Gemma Galgani, che parlerà di Giorgio e del dono della borsa. Si tornerà così in studio con l'ingresso della dama e i suoi chiarimenti e non mancheranno scontri con la bionda opinionista del trono Over.

ANCORA PROBLEMI PER IDA E RICCARDO

La seconda parte della puntata di Uomini e Donne, come svelano le anticipazioni della pagina Uomini e Donne Original Club, avrà invece ancora come protagonisti Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La loro frequentazione, tra alti e bassi, continua a tenere incollato alla tv il pubblico di Canale 5, che oggi scoprirà cos'è accaduto dopo lo scontro della scorsa settimana. Sarà il loro un lungo confronto, che purtroppo non avrà solo momenti lieti e tranquilli. Tra i due si riapre lo scontro su quanto accaduto dopo la scorsa puntata: recriminazioni e nuovi problemi per la coppia che continua, comunque, a frequentarsi. Riusciranno a riappacificarsi una volta per tutte? Si lascerà poi la parola a Sossio Aruta e alle sue nuove frequentazioni.

