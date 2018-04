ATTACCO AL POTERE/ Su Rai 3 il film con Denzel Washington (oggi, 19 aprile 2018)

Attacco al potere, il film in onda su Rai 3 oggi, giovedì 19 aprile 2018. Nel cast: Denzel Washington, Annette Bening, Bruce Willis, alla regia Edward Zwick. Il dettaglio.

19 aprile 2018

Il film in prima serata su Rai 3

NEL CAST DENZEL WASHINGTON

Il film Attacco al potere va in onda su Rai 3 oggi, giovedì 19 aprile 2018, alle ore 21.15. Il film è uscito nel 1998 con la regia di Edward Zwick. Gli attori chiamati a interpretare i personaggi più rilevanti sono Denzel Washington, Annette Bening, Bruce Willis e Tony Shalhoub. Bruce Willis, che ha recitato la parte di un generale dell'esercito, ha vinto il "Razzie Award" ovvero il premio annuale assegnato "al peggior attore protagonista". La società di distribuzione americana "Blockbuster" invece, ha premiato Bruce Willis per essere stato giudicato "il miglior attore non-protagonista". Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

ATTACCO AL POTERE, LA TRAMA DEL FILM

Anthony Hubbard (Denzel Washington) e Frank Haddad (Tony Shalhoub) sono due agenti di New York al servizio dell'FBI. Anthony sta indagando su un caso molto strano che riguarda un finto attentato accaduto su un autobus di linea e la successiva richiesta per via telefonica di liberare Ahmed Bin Talal, lo sceicco arabo che è stato sequestrato perché considerato il capo degli integralisti dell'Islam. I primi indizi portano Hubbard a chiedere il fermo per un gruppo di persone, tra cui una certa Elise Kraft (Annette Bening). In realtà la donna si chiama Sharon Bridger, lavora per la CIA e tempo addietro ha aiutato alcuni militanti iracheni fedeli a Bin Talal. Successivamente vengono segnalati diversi atti terroristici, uno distrugge un mezzo di trasporto urbano e l'altro colpisce la sala di un teatro, provocando molte vittime. L'agente Hub comincia a sospettare di un giovane palestinese di nome Samir Nazhde (Sami Bouajila) e del generale William Deveraux (Bruce Willis), un uomo chiaramente desideroso di potere, che afferma di non sapere nulla circa il rapimento dello sceicco quando invece è stato lui ad organizzare il sequestro. Un ennesimo attentato suicida porta paura e scompiglio nella città, un furgone pieno di esplosivo si schianta nell'edificio che ospita la sede amministrativa dei federali, provocando centinaia di vittime. Inevitabile è l'intervento dell'esercito, il generale Deveraux istituisce la legge marziale in tutta l'area cittadina poi ordina l'arresto di tutti gli immigrati di religione islamica e la loro collocazione nell'area del campo sportivo. Tra gli arrestati per errore c'è anche il figlio dell'agente Frank Haddad. Dopo un lavoro lungo ed estenuante, Anthony, anche grazie alla collaborazione del collega Frank e dell'agente Sharon Bridger, scoprirà e ammazzerà il vero responsabile degli atti terroristici, Samir Nazhde. Deveraux viene arrestato perché ritenuto colpevole di aver torturato e poi ucciso l'uomo che ha liberato gli immigrati riuniti nello stadio tra cui il figlio di Frank. Prima di morire per mano di Hub, il terrorista Samir spara una pallottola che colpisce in pieno Sharon, uccidendola.

