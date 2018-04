After.Life/ Su Rai Movie il film con Christina Ricci e Liam Neeson (oggi, 19 aprile 2018)

After.Life, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 19 aprile 2018. Nel cast: Christina Ricci, Liam Neeson, Chandler Canterbury, alla regia Agnieszka Wójtowicz-Vosloo. Il dettaglio.

19 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST LIAM NEESON

Il film After.Life va in onda su Rai Movie oggi, giovedì 19 aprile 2018, alle ore 23.05. Una pellicola che è stata prodotta nel 2009 negli Stati Uniti ed è stata diretta da una regista polacca, Agnieszka Wójtowicz-Vosloo. Gli interpreti principali sono Christina Ricci, Liam Neeson, Chandler Canterbury, Justin Long e Josh Charles. L'attore nord-irlandese Liam John Neeson deve la sua notorietà a Steven Spielberg, il regista che nel 1993 lo scelse per affidargli un ruolo importante nel film biografico-storico e drammatico intitolato "Schindler's List - La lista di Schindler". La lavorazione del film si è conclusa a metà dicembre del 2008, tutte le scene sono state girate nello stato americano di New York. Anche se il film non ha ottenuto il successo sperato, la regista Agnieszka Wójtowicz-Vosloo è stata molto apprezzata dalla critica per il suo stile e per le sue competenze tecniche.

AFTER.LIFE, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Dopo un acceso litigio con il suo giovane fidanzato, Anna Taylor (Christina Ricci) sale sulla sua auto e corre via, senza curarsi della pioggia abbondante che quasi le impedisce di vedere la strada. Inevitabilmente la donna perde il controllo della macchina e rimane vittima di uno spaventoso incidente. Quando Anna rirende i sensi si accorge di trovarsi in un obitorio, il suo corpo è disteso su un tavolo per essere sistemato alla meglio prima del suo funerale. L'addetto delle pompe funebri, un certo Eliot Deacon (Liam Neeson), ha il compito di occuparsi del suo corpo, nonostante la macabra situazione, Anna non crede di essere morta veramente. Intanto Eliot, che intuisce il pensiero della donna, le spiega nel dettaglio la sua condizione. Anna si sente ancora viva ma non lo è, al momento si trova nel limbo che è uno stato in cui ognuno si trova prima di morire definitivamente. Eliot continua ad illustrare la situazione, dunque fa sapere ad Anna di poter arrivare a lei perché in realtà è un uomo dotato di un grande potere, quello di poter comunicare con i morti. Anna si sente in trappola, non c'è nessuno che la possa aiutare e quindi deve affrontare tutto da sola e fare i conti con le paure che hanno sempre avuto il sopravvento su di lei. E convinta di essere stata drogata e che Eliot è uno squilibrato che ha intenzione di seppellirla pur sapendo che lei è ancora viva. Intanto Eliot è più che mai deciso a portare a termine il suo lugubre piano.

