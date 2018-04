Ambra e Lodo (Stato Sociale)/ Conduttori del Concerto del Primo Maggio 2018

Ambra Angiolini e Lodo de Lo stato Sociale sono i conduttori del Concertone del Primo Maggio 2018: tutti i cantanti che saliranno sul palco di San Giovanni in Laterano a Roma.

E’ quasi tutto pronto per il tradizionale concerto del Primo Maggio di Roma. Anche quest’anno, saranno tantissimi gli artisti che saliranno sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano e che saranno presentati da due conduttori d’eccezioni. I padroni di casa del Concertone del Primo Maggio 2018 saranno Ambra Angiolini e Lodo Guenzi de Lo stato sociale. Per l’attrice si tratta della prima esperienza sul palco del tradizionale spettacolo musicale dedicato alla Festa dei Lavoratori mentre per Lodo non sarà la prima volta anche se nelle sue precedenti esperienze non ha mai ricoperto il ruolo di conduttore. Quest’anno, inoltre, Lodo sarà impegnato in una duplice veste. Oltre a condurre la maratona musicale insieme alla Angiolini, si esibirà sul palco di San Giovanni insieme allo Stato Social. La band, reduce dal successo ottenuto al Festival di Sanremo 2018, infatti, è presente nella lista degli artisti che nel corso dello spettacolo, faranna cantare e ballare sia i presenti in piazza che il pubblico a casa.

CONCERTO PRIMO MAGGIO, TUTTI GLI ARTISTI

Per il concerto del Primo Maggio 2018 di Piazza San Giovanni in Roma, dunque, saliranno sul palco Carmen Consoli, Fatboy Slim, Canova, Nitro, Calibro 35, Dardust ft. Joan Thiele, Frah Quintale, Wrongonyou, Willie Peyote, Max Gazzé & Form, Sfera Ebbasta, Cosmo, Le Vibrazioni, The Zen Circus, Maria Antonietta, Galeffi, Mirkoeilcane, Lo Stato Sociale, Ministri, Francesca Michielin, Gemitaiz, Ultimo, Jonh De Leo, Achille Lauro e Boss Doms, Gazelle. Il concerto comincerà alle 15 e proseguirà fino alla mezzanotte. A partire dalle 20.30, sul palco di Piazza San Giovanni, saliranno i nomi più importanti. Sulla scelta di chiamare tanti nomi emergenti, l’organizzatore Massimo Bonelli ha detto: “L’edizione 2018 del Concertone punterà i suoi riflettori sulla nuova musica italiana a cominciare dalle prime ore del pomeriggio quando sul palco saliranno i vincitori del contest legato alla manifestazione seguiti, a sera, dagli artisti già affermati e noti al pubblico”.

