Amici 17/ Terzo serale: le nuove assegnazioni. Heather Parisi, la polemica sul cachet

Amici 17, cachet da sogno per Heather Parisi? Le nuove assegnazioni per la squadra bianca e la squadra blu per il terzo serale. Valentina Verdecchi verso l'addio.

19 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Heather Parisi

Sabato 21 aprile, alle 21.10 su canale 5, andrà in onda il terzo serale di Amici 17. Il terzo appuntamento della fase serale del talent show di Maria De Filippi potrebbe aprirsi con un clamoroso colpo di scena ovvero l’addio di Valentina Verdecchi. La ballerina della squadra bianca è alle prese con uno strappo muscolare a causa del qualche sta osservando un periodo di riposo sperando di riuscire a recuperare. Qualora non dovesse essere così e i tempi di recuperare dovesse aumentare, la ballerina sarebbe costretta a lasciare il serale di Amici 17. Nella casetta della squadra bianca, Zic e Luca Capomaggi stanno sostenendo una delusa e al tempo stesso arrabbiata Valentina che non riesce a sorridere e a reagire. Dopo aver ricevuto tantissime critiche, Valentina sperava di avere la sua rivincita al serale. La sua avventura, però, potrebbe finire prima del previsto a causa di un infortunio.

AMICI 17, LE NUOVE ASSEGNAZIONI PER IL SERALE

Per la seconda fase della terza puntata del serale di Amici 17, i professori hanno deciso di mettere a dura prova gli allievi a cui hanno assegnato pezzi di notevole difficoltà. Irama deve preparare due inediti, “Sceglimi” e “Voglio solo te”, poi le cover “A te”, “We don’t talk anymore”, “Ti ho voluto bene veramente” e “Io ho in mente te”. A Emma sono stati assegnati “Havana”, “People help the people” e “The power of love”. “Sign of the times”, “C’è tempo”, “Bocca di rosa” e “Tutto il resto è noia” per Zic mentre Biondo deve preparare “Roof garden”, “Fisico e politico” e “P.E.S.”. Lauren deve preparare due coreografie di Garrison, una su “Singing in the rain” e l’altra su “Sister Act”. Coreografia di Alessandra Celentano per Bryan sulle note di “Albachiara”, mentre Goodson gli assegna un pezzo su “Smooth”. Matteo e Carmen, inoltre, devono preparare un duetto su “Just give me a reason” mentre a Einar e Carmen è stato assegnato un duetto su Cose della vita di Eros Ramazzotti. Nella squadra bianca, infine, Irama ed Emma devono preparare il duetto su “7 years”.

AMICI 17: CACHET STELLA PER HEATHER PARISI

In sole due puntate del serale di Amici 17, Heather Parisi è riuscita a diventare la protagonista assoluta della commissione esterna puntando il dito contro i colleghi e pubblicando video sui social con cui ha rivelato di aver ricevuto minacce per aver criticato Biondo. L’ex ballerina americana è sicuramente la stella della commissione esterna del serale di Amici 17 e, stando alla rubrica “A lume di Candela” di Dagospia, la Parisi riceverebbe un vero e proprio trattamento di favore. “Coccolatissima dalla Fascino: albergo di lusso per lei e la sua famiglia, van, parrucchieri e truccatori a disposizione. Non solo, si mormora che la Parisi avrebbe ottenuto un cachet stellare di circa 50 mila euro a puntata. Sarà vero?”, si legge su Dagospia. Sarà un semplice rumor o ci sarà un fondo di verità?

© Riproduzione Riservata.