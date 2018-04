Andrea Damante e Giulia De Lellis/ Perché si sono lasciati? Indizi contrastanti e il gesto dell'ex tronista

Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati. Ma qual è il motivo di questa rottura? L'ex tronista lascia nuovi indizi sui social ma qualcosa ancora non quadra

19 aprile 2018 Anna Montesano

Andrea Damante e Giulia De Lellis

Qualcuno ha stentato a crederci poi, di fronte alle varie conferme, non ha potuto che abbandonare la speranza che non fosse vero. Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati e no, non sembra essere una crisi passeggera. Di momenti no ce ne sono stati anche in passato, come l'ex gieffina ha confermato, ma stavolta non sembra si possano superare. Per Giulia è un momento difficile, ma lo è anche per Andrea che finalmente, poche ore fa, ha rotto il silenzio. "Sì, come dice lei ci siamo lasciati, ci siamo lasciati qualche giorno fa, non quando lei ha fatto le storie, per delle cose che non andavano più bene da un po’, per dei meccanismi che ormai non funzionavano. - ha dichiarato l'ex tronista di Uomini e Donne, che ha poi lanciato la richiesta - Vi chiedo soltanto di rispettare questo momento abbastanza di m***a, di non spalare fango a gratis come se nulla fosse".

Andrea Damante: un like che lancia una speranza

Difficile da arginare le critiche del web, le supposizioni su una coppia come quella di Andrea Damante e Giulia De Lellis, che ha deciso di da subito di essere esposta ai riflettori. La curiosità di chi li ha seguiti da Uomini e Donne però rimane una: perché si sono lasciati? C'è stato qualcosa di scatenante? Chiarimenti non ci sono al momento, ma Andrea lascia delle scie social che danno qualche indizio. Damante ha lasciato dei like ad alcuni commenti dei fan dei Damellis che, in queste ore, stanno facendo varie ipotesi. In particolare, a meritare il like di Damante, è il commento di una fan che scrive: "Credo che la colpa sia di entrambi che non sanno gestire la situazione, penso che sia risolvibile se di base c'è amore e credo che ci sia...", parole che quasi sembrano dare una speranza.

© Riproduzione Riservata.