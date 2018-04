Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio/ Dal no a Ballando con le stelle alle telefonate "di riavvicinamento"

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio si sono riavvicinati? Non si sa bene se la risposta sia affermativa ma sembra che i due abbiano declinato l'invito di Milly Carlucci a Ballando con le stelle

19 aprile 2018 Redazione

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio sono sicuramente la coppia del momento insieme al triangolo formata da Loredana Lecciso, Al Bano e Romina Power. Spesso i personaggi di queste storie si sono incrociate proprio per via di una possibile liason tra il cantante napoletano e l'ormai ex di Al Bano. Le voci non sono state confermate da nessuna foto e nessun commento ufficiale tanto che, proprio in queste ultime ore, si parla addirittura di un possibile riavvicinamento per la coppia di cantanti. Anche nei giorni scorsi è successo lo stesso e la Tatangelo aveva precisato che si trattava di una serie di incontri dovuti al loro figlio. Ad alzare il velo sulla questione è stata una delle sue compagne nell'ultima edizione di Celebrity Masterchef ovvero Orietta Berti che al settimanale Oggi ha rivelato: "Si telefonavano sempre e lei non mi sembrava triste. Cantava sempre...", anche queste telefonate erano legate al bambino oppure c'è altro che i fan ancora non sanno?

IL NO A BALLANDO CON LE STELLE

Intanto, sembra che la coppia non si sia ancora ricomposta, almeno non artisticamente e televisivamente parlando visto che, proprio nelle scorse ore si è parlato di un presunto invito di Milly Carlucci a Ballando con le stelle per la coppia e che proprio i due abbiano detto di no. La conduttrice di Rai1 voleva tentare il record di ascolti e a vincere su Amici proprio come era successo con Al Bano e Romina nell'esordio del talent show ma le cose non andranno così visto che, sempre secondo i rumors, i due avrebbero rifiutato di esibirsi in coppia finendo in pasto ad opinionisti e pettegolezzi. Solo un modo per tenere ancora stretta la propria privacy o il riavvicinamento è solo un sogno dei fan?

