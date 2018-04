Beautiful/ Anticipazioni settimanali: Sheila e Quinn, lo scontro fisico e la richiesta di Eric

Beautiful, trame e anticipazioni settimanali: Sheila e Quinn, arriva il pesante scontro fisico tra le due, quando una sviene Eric fa una proposta alla moglie che la manda su tutte le furie.

19 aprile 2018 Valentina Gambino

Beautiful, le anticipazioni settimanali

Cosa accadrà nel magico mondo della moda? Gli amici di Beautiful, tornano puntuali fino a sabato pomeriggio, subito dopo il TG5 dell’ora di pranzo, come sempre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Scopriamo cosa succederà con le anticipazioni sulle trame che coinvolgeranno tutti i protagonisti. Caroline riferisce a suo zio Bill di non volere più mentire sul suo stato di salute solo per riconquistare l’amore di Thomas. La donna infatti, confessa che non è in questo modo che pretende di riavere il padre di suo figlio nuovamente nella sua vita. Lo zio però, insiste con il suo diabolico piano e tra una parola e l’altra, comprende che Bill vuole anche realizzare il sogno di costruire quel famoso grattacielo proprio sul terreno che adesso appartiene alla Spectra. Nel frattempo Liam è convinto anche insieme a Steffy che Thomas dovrebbe conoscere la verità, ma Steffy lo induce a non dirgli nulla per il bene della loro famiglia.

Beautiful, una agguerritissima Quinn

Le anticipazioni settimanali di Beautiful intanto, ci riferiscono anche di un ritorno di Sheila a casa di Eric per riconsegnargli l’orologio che l’uomo aveva dimenticato in albergo. Nella speranza di rivederlo però, si è ritrovata di fronte un’agguerritissima Quinn. Tra le due donne infatti, nasce immediatamente un fortissimo diverbio fino a quando si scontrano fisicamente e in maniera dura. Sheila infatti, colpita dalla sua nemica finisce rovinosamente al suolo e perde totalmente i sensi. Bill intanto decide di fare una nuova offerta proprio a C.J. per l'edificio della Spectra: 5 milioni di dollari in più rispetto all’ultima proposta. Nel frattempo, Sheila si risveglia lentamente dopo il terribile scontro fisico con Quinn ed Eric chiama un dottore per farla visitare. Il medico dopo averla controllata sospetta una commozione cerebrale e invita Sheila a non restare sola e riposare. Eric a questo punto, si dichiara pronto ad ospitarla ma Quinn si oppone vigorosamente: come andrà a finire?

