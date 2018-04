Charlize Theron ingrassata di 20 kg/ Foto: "sono arrivata alla depressione, mangiavo anche di notte"

Charlize Theron, ingrassata di 20 chili mangiando sempre, racconta la sua trasformazione per esigenze di copione svelando di di essere stata vicina alla depressione.

19 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Charlize Theron racconta il periodo delicato che ha dovuto affrontare quando si è ritrovata con 20 chili in più. Una trasformazione che l’ha resa irriconoscibile e che l’ha portata a mangiare tutto il giorno e la notte. “Sono arrivata alla depressione... Mi rimpinzavo di mac e formaggio alle 2 del mattino” – racconta l’attrice sudafricana ai microfoni di “Entertainment Tonight”. Abituata ad un’alimentazione sana ed equilibrata, si è ritrovata a dover mangiare di tutto, compresi zuccheri e grassi. “Sì, per la prima volta nella mia vita mangiavo così tanto e ingerivo moltissimo zuccheri tutto il giorno, a partire dalla colazione, quando cominciavo con frullati e hamburger. Tenevo il cibo accanto al letto per mangiare appena sveglia...", racconta l’attrice che, però, ha deciso di sottoporre il proprio corpo a tale trasformazione per riuscire a calarsi perfettamente nel ruolo di una donna nonché madre disperata di tre figli. Charlize Theron, infatti, ha nuovamente accettato di ingrassare e trasformare totalmente la propria immagine per esigenze di copione esattamente come aveva fatto con Monster, nel 2004, film che le ha regalato anche un Oscar.

CHARLIZE THERON, IL DURO LAVORO PER TORNARE IN FORMA

Grazie ai 20 chili messi su mangiando di tutto, sempre e ovunque, Charlize Theron ha ottenuto il ruolo da protagonista nel film "Tully", nelle sale cinematografiche dal prossimo 4 maggio. Tornare alla sua solita forma fisica, però, non è stato semplice. L’attrice, considerata una delle più belle del mondo, ha impegnato un anno e mezzo per smaltire i chili messi su e sfoggiare nuovamente un fisico snello e asciutto. “E' stata durissima. Ho avuto bisogno di un anno e mezzo per tornare al mio peso. Il corpo dei 40 non è più quello dei 20...". Se potesse tornare indietro, però, rifarebbe esattamente la stessa scelta. La Theron, infatti, predilige i ruoli impegnati e ha accettato la durissima trasformazione per capire esattamente la psicologia della donna che ha interpretato: "Volevo sentire cosa provava questa donna, e penso che sia stato un modo per me di avvicinarmi a lei e di entrare in quella mentalità”, ha concluso.

