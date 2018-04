Cristiano Malgioglio Vs Danilo Aquino/ Grande Fratello: "Frasi omofobe e razziste, scatenerò l'inferno"

Sarà uno scontro senza esclusione di colpi quello che andrà in onda martedì sera durante la seconda puntata del Grande Fratello: Cristiano Malgioglio ha qualcosa da dire su Danilo, cosa?

Cristiano Malgioglio annuncia una grande guerra per la seconda puntata del Grande Fratello in onda martedì sera sempre su Canale 5. Già agli esordi l'opinionista è apparso agguerrito e pronto a dire la sua sempre e comunque soprattutto in contrasto con la sua compagna di viaggio, Simona Izzo e le sue intenzioni le ha confermate anche in una lunga intervista nel nuovo numero di Spy in edicola proprio venerdì, domani. Ad aver fatto perdere le staffe a Cristiano Malglioglio è stato uno degli inquilini della casa ovvero l'elettricista romano Danilo Aquino. Secondo quanto racconta l'opinionista, sembra che qualcuno gli abbia fatto notare una serie di "dichiarazioni omofobe e razziste sui suoi profili social" e questo ha scaturito in lui una vera e propria battaglia tanto che, rivela: "Nella prossima puntata non ci saranno scuse. Lui è l'uomo che attaccherò completamente. Quello che ho letto mi ha fatto venire i brividi. Sembra il ragazzo della porta accanto, ma scrive cose orribili. Se è tutto vero, per me deve uscire immediatamente".

CRISTIANO MALGIOGLIO PRONTO AD AFFRONTARE DANILO

Se le premesse sono queste siamo sicuri che la prossima settimana saranno molti gli occhi puntati su Cristiano Malgioglio alle prese con questa sua personale lotta che potrebbe portare ad uno scontro in diretta e, magari, alla stessa espulsione del concorrente se le accuse fossero fondate e il suo comportamento si ripeterà. Intanto Cristiano conferma di aver accettato l'invito perché gli hanno dato la libertà di dire tutto quello che vuole e che trova giusto dire e non ha intenzione di fermarsi al primo ostacolo: "La mia vita non è fare l'opinionista, anzi detesto questo ruolo. Qui voglio essere vero, avere “le palle”, il coraggio. Non nascondermi mai. Se qualcosa dovesse non andarmi bene, scatenerei l'inferno". Ma Malgioglio ha già presto di mira anche altri due concorrenti ovvero Simone Coccia, reo di aver trattato male le donne contandole e parlando di loro come "fazzolettini di carta da usare e buttare" e Aida Nazar, l'ex gieffina spagnola: "è un'esaltata. È sopra le righe e farà discutere certo. È una che ha fatto tutti i reality possibili e immaginabili, ma non è certo famosa come dice. Vi dico già da ora che ci saranno problemi".

