DON MATTEO 11/ Anticipazioni ultima puntata 19 aprile 2018: Cosimo riuscirà a salvarsi? (finale di stagione)

Don Matteo 11, anticipazioni del 19 aprile 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. I medici svelano che Cosimo è in fin di vita e Cecchini decide di fargli un ultimo regalo.

Don Matteo 11, in prima Tv assoluta su Rai 2

DON MATTEO 11, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, giovedì 19 aprile 2018, andrà in onda l'ultima puntata di Don Matteo 11 in prima Tv assoluta. Si tratta della quattordicesima, dal titolo "Il bambino di Natale". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: il giorno delle nozze di due ragazzi, il padre biologico di Sofia viene aggredito e finisce in coma in ospedale. Il dubbio della ragazza è che Seba abbia cercato di vendicarla e cerca di avvisarlo prima che i Carabinieri scoprano della sua presenza nello studio del fotografo. Alcuni testimoni affermano infatti di aver visto Vismara molto scosso nei giorni precedenti, in seguito ad una lite con un ragazzo che aveva minacciato di ucciderlo. Le telecamere all'esterno dello studio dimostrano inoltre la presenza della moto di Seba e grazie alla targa Anna riesce a risalire al ragazzo. Quest'ultimo però decide di non parlare per evitare di dire tutto su Sofia. Nemmeno la visita di Don Matteo sembra riuscire a convincerlo a dire la verità. Nel frattempo, Cecchini si insospettisce quando origlia di nascosto una telefonata di Zappavigna e dopo averlo seguito lungo le strade di Spoleto lo sorprende in compagna di una donna e di un bimbo che gli somiglia molto. La furia del Maresciallo viene calmata solo dall'intervento di Marco, che cerca di convincerlo ad ottenere le prove prima di procedere alle accuse. Quella sera, l'Appuntato e Chiara annunciano tuttavia che vogliono andare a vivere insieme e Cecchini ha un malore.

Il Maresciallo decide quindi di fare il test del DNA che confermi i suoi dubbi, mentre i Carabinieri scoprono la verità sul rapporto fra Rita e Vismara. I sospetti ricadono quindi sul marito della donna, che svela solo in quel momento di aver scoperto tutto e di aver affrontato il fotografo, prendendolo a pugni. Don Matteo però intuisce che la verità è un'altra e durante una visita in carcere ad Alberto realizza che la colpevole è in realtà la neo sposina, che ha cercato di vendicarsi di un ricatto di Vismara. Quanto accaduto permette invece a Sofia e Rita di diventare sempre più unite, tanto che la docente le propone di trasferirsi nella sua casa. La sparizione di Don Matteo tuttavia impedisce alla ragazza di andare via dalla Canonica, mentre Natalina e Pippo cercano di nascondere la verità a Cosimo. Anche Anna è scomparsa e Giovanni è preoccupato di che cosa possa esserle successo, soprattutto quando l'auto del Capitano viene ritrovata abbandonata in campagna. Intanto, Anna e Don Matteo sono rinchiusi in un furgone che sta per essere rottamato ed hanno modo di parlare del passato della donna, soprattutto per quanto riguarda il suicidio del padre. Cecchini e Marco decidono di condurre le indagini e scoprire cosa è successo nelle ultime ore ad Anna e soprattutto sul suo collegamento fra il caso del padre e la visita del Capitano in un'autofficina. Il tempo però corre in fretta e l'imprenditore responsabile del suicidio del padre di Anna è sul punto di fuggire. Solo ripensando alle parole di un uomo che ha ucciso capisce però che il Capitano è rinchiuso nel furgone e riesce a salvarla, mentre Anna gli impedisce di uccidersi. Per il grande spavento, Giovanni bacia Anna di fronte allo sguardo pensieroso di Marco.

ANTICIPAZIONI DEL 19 APRILE 2018, EPISODIO 14 "IL BAMBINO DI NATALE"

Ultima puntata per la fiction di Rai 1 e tanti colpi di scena ancora da scoprire. Una malattia terminale accorcerà le ore di vita al piccolo Cosimo: i medici infatti credono che il bambino non potrà sopravvivere. Per questo Cecchini decide di fargli trascorrere gli ultimi giorni al meglio, a partire dall'organizzazione di un'improvvisa festa di Natale. L'intento del Maresciallo è inoltre di rintracciare il padre latitante, uno dei più grandi desideri del bambino. Anna invece è di nuovo di fronte ad un bivio con Giovanni: l'ex fidanzato le chiederà di sposarlo. Quale sarà la sua reazione?

