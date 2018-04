Don Matteo 12 si farà?/ Anticipazioni, Terence Hill: “Lo spero, ma la decisione spetta alla Rai”

Terence Hill ha già lasciato ad Un passo dal Cielo per concentrarsi su Don Matteo 11, ci sarà anche una dodicesima stagione? Gli ascolti e le parole dell'attore lasciano ben pensare

19 aprile 2018 Hedda Hopper

Don Matteo 12 ci sarà?

Mancano poche ore al finale del'undicesima stagione di Don Matteo e i fan non possono far altro che chiedersi se nuovi episodi ci saranno o meno. Terence Hill in passato ha lasciato Ad Un passo dal cielo proprio a favore di questa fiction in cui veste i panni di un prete che tutto può e tutto sa. I casi per lui non mancano mai e anche in questi episodi lo abbiamo visto affrontare di tutto da scomparse a problemi di infedeltà e non solo, ma cos'altro ha da raccontare Don Matteo? Siamo sicuri che le disavventure per il prete e i personaggi che girano intorno a lui non sono ancora finite e gli ascolti tv sempre al top lasciano pensare che una nuova stagione ci sarà per la felicità del pubblico che ogni giovedì ama vedere la fiction che ha retto bene anche all'addio di Simone Montedoro nonostante le mille polemiche, e allora cosa ne sarà di Don Matteo 12? La serie ultimamente ha avuto modo di approdare su Netflix e Amazon, le famose piattaforme di streaming, e questo lascia pensare che il suo futuro sarà roseo, sicuramente, visto che adesso il bacino di utenza è sicuramente maggiore e le fiction Rai hanno ottenuto un meritato successo dopo anni di lavoro e di investimento.

LE PAROLE DI TERENCE HILL

Ad alzare il velo sul possibile rinnovo è stato lo stesso attore che, in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ha rivelato che c'è speranza per un gradito ritorno: “Lo spero, anche perché mi è rimasto il rimpianto di non aver avuto più scene con Maria Chiara Giannetta. Mi sembra che le poche girate insieme siano venute davvero bene. Ma credo che faremo in tempo a riparare… La decisione finale spetta alla Rai. E in quel caso torneremo a girare nel maggio 2019, non prima”. Qualora dunque la Rai confermasse Don Matteo 12 (e in effetti sarebbe strano il contrario), la dodicesima stagione andrebbe in onda tra due anni, nel 2020. Anche Nino Frassica, un altro decano della serie, ha fatto capire al settimanale di essere pronto a tornare ad indossare la divisa di Cecchini: «Con Terence ce lo siamo detti: vogliamo arrivare a Don Matteo 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Poi lasciamo. Magari faranno “Il figlio di Don Matteo”, chissà».

© Riproduzione Riservata.