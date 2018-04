ENTRAPMENT/ Su Tv8 il film con Sean Connery e Catherine Zeta Jones (oggi, 19 aprile 2018)

Entrapment, il film in onda su Tv8 oggi, giovedì 19 aprile 2018. Nel cast: Sean Connery, Catherine Zeta Jones, Ving Rhames, alla regia Jon Amiel. La trama del film nel dettaglio.

19 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su TV8

NEL CAST SEAN CONNERY

Il film Entrapment va in onda su Tv8 oggi, giovedì 19 aprile 2018, alla ore 21.30. Una pellicola che è stata prodotta nel 1999 dalla casa cinematografica 20th Century Fox per la regia di Jon Amiel, il soggetto è stato ideato e scritto da Michael Hetzberg e Ronald Bass con quest’ultimo che si è occupato anche della sceneggiatura in collaborazione con William Broyles Junior. Le musiche della colonna sonora sono frutto del lavoro di Christopher Young, la scenografia è di Norman Garwood mentre i costumi sono stati disegnati dalla famosa stilista Penny Rose. Nel cast grandissimi nomi del firmamento cinematografico mondiale come Sean Connery, Catherine Zeta Jones, Ving Rhames, Will Patton e Kevin McNally. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ENTRAPMENT, LA TRAMA DEL FILM

Gin è un’agente di una importante compagnia assicuratrice di New York a cui viene affidato il complesso compito di riuscire ad incastrare un famoso ladro conosciuto in tutto il mondo come il diminutivo di Mac. Questo viene ritenuto responsabile del furto di in importante quadro che sembra essere svanito nel nulla a circa due settimane dall’arrivo del nuovo anno e millennio. Le indagini vengono portate avanti per conto della compagnia che aveva assicurato il quadro da un possibile furto, dalla stessa Gin che per cercare ad arrestare il ladro si finge essere a sua volta una ladra. Riesce a mettersi in contatto con Mac lasciandogli intendere di essere interessata a carpirgli di tutti i segreti del mestiere e soprattutto di voler collaborare con lei. Mac dopo essere stato inizialmente scettico verso questa possibilità decide di accoglierla nella propria villa dove ha inizio un duro periodo di addestramento in cui Mac le insegnerà a destreggiarsi anche nelle situazioni più complesse. Terminato questo periodo di addestramento, i due decidono di mettere in essere un piano allo scopo di mettere le mani su una importante pietra preziosa. Il colpo riesce alla perfezione ma sulla loro collaborazione c’è un pesante punto interrogativo. Infatti, per puro caso lo stesso Mac ascolta la registrazione di una telefonata tra la donna ed un proprio collega di nome Hector al quale ragguaglia come stiano andando le sue indagini. Tra Mac e Gin c’è un confronto nella quale la donna riesce a cavarsela bene inducendo l’uomo a credere che in realtà il suo lavoro di assicuratrice sia una copertura per mettere a segno indisturbata una serie di colpi. A questo punto rinvigorita la loro collaborazione, i due iniziano a programmare quello che viene definito giustamente il colpo del secolo non solo per lo straordinario bottino da circa 8 miliardi di dollari ma anche per il fatto che debba essere realizzato appena scoccato il primo secondo del nuovo millennio. Il colpo avrà luogo in Malesia tra mille sotterfugi e tiri mancini da una parte all’altra. Ma è ormai evidente come tra i due sia nato anche un sentimento d’amore e passione che li terrà insieme in maniera indissolubile.

© Riproduzione Riservata.