FEDERICA PANICUCCI / Il ricordo del padre Edoardo e il nuovo amore con Marco Bacini (Maurizio Costanzo Show)

Federica Panicucci, volto amatissimo di Mattino 5, questa sera sarà fra gli ospiti della nuova puntata del Maurizio Costanzo Show. Appuntamento alle 23.30 su Canale 5.

19 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Appuntamento imperdibile questa sera con la quinta puntata del Maurizio Costanzo Show, che vedrà sul palco del prestigioso teatro Voxson la conduttrice di Mattino 5 Federica Panicucci. Il volto del contenitore mattutino di Canale 5, infatti sarà fra gli ospiti di questa serata, nel corso della quale si parlerà di cronaca, attualità, ma anche gossip, televisione e musica. Recentemente ospite di Verissimo, Federica Panicucci ha condiviso i ricordi legati al suo amato padre, scomparso circa un anno e mezzo fa dopo aver combattuto per tre mesi contro un male incurabile: "Non mi sono ancora ripresa, non credo che supererò mai questa cosa, non riesco ancora a parlarne perché mio padre era un uomo straordinario e mi manca moltissimo", ha rivelato la conduttrice, che ha ricordato, inoltre, quel tenero gesto che ogni mattina suo padre Edoardo le riservava prima della diretta: "Aveva una cartellina con tutti i ritagli di giornale fin dai miei esordi e non si perdeva una puntata di Mattino Cinque, ogni mattina alle 8 mi mandava un messaggio e io quel messaggio lo aspetto ancora".

"MARCO BACINI AMA ANCHE I MIEI DIFETTI"

Federica Panicucci, reduce da una stagione televisiva ricca di successi, questa sera sarà fra gli ospiti del Maurizio Costanzo Show per il quinto attesissimo appuntamento della stagione. La conduttrice, volto quotidiano del contenitore mattutino di Canale 5, dopo un lungo matrimonio alle spalle con Dj Mario Fargetta, dal quale si è separata nel 2015, da due anni è sentimentalmente legata all'imprenditore Marco Bacini, con il quale condivide anche un noto brand di t-shirt: "Quello per Marco è stato un amore nato pian piano", ha raccontato la conduttrice a Verissimo, "Mi sono accorta che quest’uomo era fuori dal comune, un uomo d’altri tempi. Aveva quelle caratteristiche che ho sempre cercato in un uomo, come il senso di protezione, valori importanti, essere serio". E su ciò che più di tutto l'ha conquistata non sembra avere alcun dubbio: "Ama anche i miei difetti, li fa diventare una cosa sulla quale ci si può anche ridere".

