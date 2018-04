FRANCO MANNA / Chi è? Il fondatore di Rossopomodoro ospite nel salotto del Maurizio Costanzo Show

Franco Manna, fondatore del noto brand di pizzerie Rossopomodoro, questa sera sarà fra gli ospiti della quinta puntata del Maurizio Costanzo Show, dove si parlerà di...

19 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Maurizio Costanzo Show

Al Maurizio Costanzo Show il mondo dell'imprenditoria sarà protagonista questa sera con l'intervento in studio di Franco Manna, fondatore e azionista, assieme a Pippo Montella, di Sebeto, società a capo di alcuni fra i più prestigiosi marchi di ristorazione italiana fra i quali anche Rossopomodoro. L'imprenditore, ospite del primo Expo Franchising Napoli, ha recentemente parlato del suo brand a Start Franchising, rivelando alcuni aneddoti sulla nascita del noto marchio di pizzerie oggi famosi in tutto il mondo: "Il nome Rossopomodoro nacque per gioco. Non avremmo mai immaginato che dopo il primo ristorante al corso Vittorio Emanuele a Mergellina, in pochi anni sarebbero nati più di cento locali in Italia e nel mondo", ha ricordato Manna, svelando inoltre un retroscena poco noto ai più: "l nome Rossopomodoro deriva anche dal mitico ‘Ceffo’ uno dei nostri amici dai capelli rossi appunto, che dirigeva il nuovo locale. Studiammo il menù cercando di tirare fuori l’anima della cucina partenopea".

La trattativa con OpCapita

Franco Manna, questa sera fra gli ospiti del quinto appuntamento del Maurizio Costanzo Show, è attualmente presidente e azionista di Sebeto, società molto nota nel mondo della ristorazione alla quale fanno capo Rossopomodoro, Rossosapore, Anema e Cozze e Ham holy burger. Il noto marchio, che con i suoi 3000 dipendenti conta oltre 140 ristoranti sparpagliati in tutta italia e altri 11 nel resto del mondo (di cui 80 appartenenti a Rossopomodoro) è stato recentemente acquistato dal fondo OpCapita consumer opportunities, che in una nota, così come riporta IlSole24Ore.com, ha fatto sapere che "vede significative potenzialità per migliorare ulteriormente e far crescere il marchio Rossopomodoro. In Italia l'obiettivo è rafforzare la sua posizione di leader tra le catene di pizzeria domestiche". Franco Manna, nel ruolo di presidente, assieme al co-fondatore di Sebeto, Pippo Montella, oltre a sedere nel cda continuano a far parte del team.

