Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si sono lasciati?/ La Donatella via dalla casa a Milano per via di Belen o..

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si sono lasciati? Dopo la storia del presunto incontro segreto con Belen Rodriguez, arriva un'altra notizia: la cantante ha lasciato la casa di Milano?

19 aprile 2018 Hedda Hopper

Silvia Provvedi e Fabrizio Corona

Nuovo colpo di scena per la storia d'amore di Fabrizio Corona e Silvia Provvedi? A poche ore dal presunto scoop che rivelano di un incontro segreto tra l'ex re dei paparazzi e Belen Rodriguez, si parla di un addio da parte di Silvia Provvedi alla casa di Milano che in queste settimane ha condiviso con Fabrizio Corona, le due cose sono legate? I fan della coppia sperano di no anche se tutto lascia pensare che qualcosa di grave possa essere accaduto tanto da spingere la combattiva Donatella a lasciare il suo Fabrizio, ma se così non fosse? Per la partenza di Silvia potrebbe esserci una spiegazione più semplice ovvero i famosi lavori che lei aveva già annunciato a Mattino 5. La cantante aveva parlato di una sistemazione dell'appartamento per gli spazi e nuove esigenze e proprio per questo potrebbe aver lasciato il suo nido d'amore, ma se così non fosse?

SILVIA PROVVEDI IN FUGA PER COLPA DI BELEN RODRIGUEZ?

Nelle scorse ore si è parlato di un incontro di Fabrizio Corona con Belen ma la stessa Silvia Provvedi, in tempi non sospetti, aveva parlato di un vero e proprio terremoto e di un equilibrio ancora lontano. Fabrizio è tornato a casa e convididere con lui gran parte del tempo stava mettendo la coppia a dura prova soprattutto per via della gelosia di lui che era restio addirittura a farla uscire per una pizza con le amiche. I motivi della possibile rottura o, semplicemente, della fuga di Silvia possono essere rintracciabili in questi tre avremo presto una risposta? A Mattino 5 si parla di una reale possibilità ma non di una conferma ufficiale visto che la stessa Silvia, amica di Federica Panicucci e della trasmissione, non è intervenuta nemmeno telefonicamente per dire la sua. Lo farà nelle prossime ore sui social?

