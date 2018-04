GEMMA GALGANI E GIORGIO MANETTI/ Video: i due over protagonisti di un romantico lento (Maurizio Costanzo Show)

Gemma Galgani e Giorgio Manetti questa sera saranno i protagonisti di un romantico lento sulle note di "Noi due nel mondo e nell'anima". Ecco il video (Maurizio Costanzo Show)

19 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Gemma Galgani e Giorgio Manetti a Uomini e Donne

Aria di riconciliazione al Maurizio Costanzo Show, dove Gemma Galgani e Giorgio Manetti questa sera si incontreranno per discutere della loro tormentata relazione sentimentale. Le prime anticipazioni trasmesse da Mediaset rivelano che l'appuntamento in onda fra poche ore segnerà una svolta nella storia dei due protagonisti del trono over, che questa sera, su richiesta del conduttore, saranno al centro di un romantico ballo sulle note di "Noi due nel mondo e nell'anima". Il loro lento cheek to cheek sarà agevolato dalla presenza in studio del duo formato da Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, due ospiti della serata che per l'occasione si esibiranno in una performance completamente live. A interrompere gli ex fidanzatini sarà però l'intervento del comico Andrea Pucci, che commosso dalla scena si unirà a loro circondandoli con un tenero abbraccio. A questo link è possibile visualizzare in anteprima il filmato del loro romantico lento.

ARIA DI RICONCILIAZIONE FRA I DUE EX?

Dopo anni di tira e molla, di accuse e di veleni, Gemma Galgani e Giorgio Manetti questa sera si chiariranno nel salotto del Maurizio Costanzo Show. Sarà infatti il noto conduttore a occuparsi della loro relazione, un legame che, fra alti e bassi, ritorni di fiamma e cambi di rotta continua a tenere banco nei pomeriggi di Canale 5. Dopo anni di rapporti di circostanza, Maurizio Costanzo tenterà quindi l'intentabile, sondando un terreno per molti ancora fertile e ponendo le basi su quella che potrebbe essere una relazione duratura. Le puntate di Uomini e Donne, infatti, sono ormai agli sgoccioli e i due amatissimi protagonisti del trono dedicato ai senior, spinti da una nuova consapevolezza, potrebbero scegliere di lasciare il parterre assieme per tentare una riconciliazione nel corso dei mesi estivi. L'amore fra Gemma e Giorgio riprenderà da dove si è interrotto quel funesto 4 settembre del 2015?

