Giorgio Manetti vs Gianni Sperti/ Uomini e Donne: duro scontro tra il cavaliere e l'opinionista

Nuovo scontro tra Gianni Sperti e Giorgio Manetti. Al trono over di Uomini e Donne il cavaliere e l'opinionista saranno protagonisti di un'accesa discussione. Quale sarà il motivo?

19 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Giorgio Manetti

Oggi, giovedì 19 aprile, su Canale 5 tornano i protagonisti del trono over di Uonini e Donne. Stando a quanto anticipato da Isa e Chia, il pubblico assisterà a un duro scontro tra Giani Sperti e Giorgio Manetti. Non è la prima volta che l’opinionista e il cavaliere discutono in modo animato. Una delle prime liti risale al 14 febbraio, quando Giorgio aveva rinfacciato ai due opinionisti di non averlo ringraziato per il suo regalo. La lamentala aveva fatto esplodere il ballerino: “A parte che non dovresti farlo e non voglio regali da nessuno qua dentro. Ma se mi fai un regalo, a me che mi dai il tuo libro non me ne frega niente Giorgio. Sinceramente. Se lo voglio me lo vado a comprare. Ma che dici che è un regalo per me…secondo me, me lo hai dato solo perché è il tuo libro… Per me è stato per fare pubblicità al tuo libro". Il cavaliere aveva risposto dandogli del “maleducato”. Qualche settimana dopo, Gianni Sperti aveva preso - senza mezze misure - le parti di Gemma Galgani, attaccata dal bel fiorentino: “Quando Gemma lo mette alle strette e lo incastra su una bugia, lui reagisce male e si incavola, quando fa le cose carine invece è tutto simpatico. Quando gli è servito, Gemma ha fatto molto comodo”, aveva infierito Sperti, criticando la scelta di fare un regalo in studio all’ex dama Anna Tedesco.

Gianni Sperti, Giorgio Manetti e il libro...

In una recente intervista a Uomini e Donne Magazine, Gianni Sperti ha spiegato cosa non gli è piaciuto del recente comportamento recente del cavaliere Giorgio Manetti: “Tutto ha avuto inizio quando mi ha rinfacciato di non averlo ringraziato nel momento in cui mi ha donato il suo libro”. Il ballerino ha aggiunto: “Nei confronti di Giorgio ho provato sempre rispetto per lui e per il suo atteggiamento nei confronti delle donne. Ho cercato più volte di capirlo ma non basta”. L’avversione di Sperti per il Gabbiano è nata quando ha notato una sua mancanza di rispetto per la trasmissione: “Nel momento esatto in cui ho avvertito da parte sua un grande menefreghismo verso la trasmissione, ho incominciato a essere insofferente nei suoi confronti… Da quel momento ho iniziato ad analizzare meglio lui e alcune cose che non mi piacevano. L'ho messo sotto una lente d'ingrandimento”, ha concluso l’opinionista. Quale sarà il motivo che accenderà una nuova discussione tra Gianni e Giorgio?

© Riproduzione Riservata.