Grande Fratello 2018/ News, primi flirt e antipatie nella Casa: Simone, Mariana e Matteo protagonisti!

Grande Fratello 2018, News dalla Casa. Nascono già i primi flirt e le prime antipatie nella. Matteo Gentili e Patrizia Bonetti prima coppia di questa edizione?

19 aprile 2018 Anna Montesano

Grande Fratello 15

I primi legami e le prime simpatie stanno iniziando a crearsi nella Casa del Grande Fratello 15. Il pubblico inizia già a chiedersi quali potrebbero essere le coppie che nasceranno nella Casa in questi solo due mesi di permanenza e c'è chi ha già notato un occhio particolare per la bella Patrizia Bonetti da parte di Matteo Gentili, ex fidanzato di Paola Di Benedetto. Se ne parla a Pomeriggio 5, dove c'è chi ha notato che Matteo, nella diretta di lunedì, ha salvatto di botto, senza neppure pensarci, Patrizia dalla possibile eliminazione. Non è l'unica coppia che potrebbe formarsi già in questi giorni. Barbara D'Urso ci svela che sta nascendo "Una sorta di simpatia tra Filippo e una ragazza nella casa" che però la conduttrice, al momento, preferisce non svelare. Potrebbe trattarsi di Lucia o di Alessia.

Lucia Orlando e Baye Dame: prime antipatie nella Casa

E se nascono prime simpatie e flirt, nella Casa del Grande Fratello 15 le prime impressioni sono anche negative. Nel corso di una chiacchierata, Lucia Orlando, la 28enne romana, e Baye Dame parlano dei coinquilini e la ragazza dichiara subito di trovarsi non proprio bene con una delle altre donne: Mariana. "Non c'è feeling con lei. Ieri mi ha detto che avevamo parlato ma io non mi ricordo. Non mi ha lasciato niente, nada. Pure quando ho visto il nome sulla valigia mi sono chiesta: ma chi è?". Baye sembra concordare con lei, così come su Matteo Gentili: "Lo vedo assente dal gruppo - nota Baye Dame -. Ieri abbiamo chiacchierato lui si è messo più distante di tutti ed era l'unico a non partecipare". Silenzioso e sulle sue, al momento Matteo non è riuscito a fare particolare breccia su alcuni compagni; si scioglierà poi?

Veronica Satti stuzzica Luigi Favoloso

E non è mancato anche qualche primo scontro. Dopo la puntata Veronica Satti stuzzica Luigi Favoloso: “Ti sto facendo le facce dietro”, e il fidanzato di Nina Moric risponde: “Non ho ancora capito se mi stai simpaticissima o se mi stai sulle palle”. Lei incalza: “Eh, nemmeno io!”. Mariana allora chiede spiegazioni, e Favoloso dice: “Mi prende per il cu*o da quando siamo entrati”. Ma è Veronica poi a spiegarne il motivo: “Lui mi ha fatto una battuta poco carina e secondo me anche un po’ cafona. Io ho detto ‘Anche io vorrei avere il cognome Favolosa’”. Ma lui la interrompe e la corregge: “Hai detto Favoloso. E io ho detto che non ti starebbe bene perchè sei una donna”.

© Riproduzione Riservata.