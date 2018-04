Grande Fratello 2018, cambio palinsesto/ Il reality cambia giorno: Barbara D'Urso in onda il...

Cambio palinsesto per il Grande Fratello 2018. Il reality non va più in onda il martedì in prima serata. Barbara D'Urso in onda il lunedì dalla seconda puntata

19 aprile 2018 Anna Montesano

Barbara D'Urso, Grande Fratello 15

Arrivano già i primi cambi di palinsesto per quanto riguarda il Grande Fratello 15. Il reality, che quest'anno vede alla conduzione il grande ritorno di Barbara D'Urso, si sposta e non va in onda nuovamente di martedì, come accaduto questa settimana. Il Grande Fratello 2018 prende il posto dell'Isola dei Famosi e va in onda il lunedì già a partire dalla prossima puntata. Lunedì 23 aprile, a partire dalle 21.25, torna in onda il Grande Fratello, che va quindi a scontrarsi con il Commissario Montalbano, in onda su RaiUno in replica. Una sfida difficile per la D'Urso contro l'amatissimo commissario che, anche in replica, tiene incollati alla tv milioni di telespettatori, vincendo tutte le sfide in fatto di ascolti. La D'Urso riuscirà a batterlo?

Barbara D'Urso vs Montalbano: chi vincerà?

D'altronde questa edizione del Grande Fratello ha una marcia in più rispetto alle precedenti, in quanto porta grandi novità. Così è stato sottolineato nel corso della conferenza stampa, in merito alla differenza tra Nip e Vip: "Questo non sarà un GF nip, è un'etichetta brutta, non ha bisogno di sigle questo programma. Sarà un programma bizzarro e spregiudicato. Lo è sempre stato. Racconteremo storie sempre più irriverenti. - afferma Palazzo in conferenza stampa, come riporta TvBlog - Abbiamo preso storie di assoluto minimalismo, abbiamo provato a mescolarle a storie speciali di persone normali. Abbiamo bisogno di raccontare e catturare l'attenzione di chi ci guarda. Abbiamo la necessità di restare fedeli al DNA di questo programma. Il GF deve stupire". Riuscirà nel suo intento?

© Riproduzione Riservata.