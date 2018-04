I.T. - UNA MENTE PERICOLOSA/ Su Canale 5 il film con Pierce Brosnan (oggi, 19 aprile 2018)

I.T. - Una mente pericolosa, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 19 aprile 2018. Nel cast: Pierce Brosnan e James Frecheville, alla regia John Moore. Il dettaglio della trama.

19 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale 5

NEL CAST PIERCE BROSNAN

Il film I.T. - Una mente pericolosa va in onda in prima visione su Canale 5 oggi, giovedì 19 aprile 2018, alle ore 21.25. La pellicola è stata diretta dal regista di Behind Enemy Lines, John Moore, e ha come attore protagonista Pierce Brosnan, noto per aver interpretato il personaggio di James Bond prima di Daniel Craig. Nel cast, oltre a Brosnan che interpreta Mike Regan, recitano anche James Frecheville (Ed Porter), Anna Friel (Rose, la moglie di Mike), Stefanie Scott (Kaitlyn, la figlia di Mike) e Michael Nyqvist (Henrik). Il film fu proiettato solo in un circuito limitato di sale e poi diffuso attraverso il video on demand. Non ebbe una buona accoglienza nè da parte del pubblico nè da quello della critica. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

I.T. - UNA MENTE PERICOLOSA, LA TRAMA DEL FILM

Mike Regan è un uomo di successo che lavora in una grande azienda ed ha una bella casa, che condivide con sua moglie Rose e sua figlia adolescente Kaitlyn. Un giorno nella sua azienda arriva un giovane brillante che dice di chiamarsi Ed Porter, esperto di informatica. A lui Mike affida il compito di gestire tutta la rete informatica della sua casa, e in quest'occasione Ed conosce Kaitlyn, i due ragazzi iniziano a frequentarsi ma Mike vieta a sua figlia di continuare quella relazione. Il giovane viene licenziato e inizia a tramare vendetta contro Regan, usa così tutti i sistemi informatici che ha personalmente programmato per ritorcerli contro la famiglia Regan, li spia nella loro privacy, invia referti medici fasulli, fa persino subire un incidente con l'auto a Mike. Questi capisce che è Ed che sta facendo tutto questo a lui e alla sua famiglia e chiede aiuto a Henrik, un suo vecchio amico a sua volta grande esperto di informatica. Finiranno per scoprire che Ed Porter non è chi dice di essere.

