Il Segreto / Anticipazioni settimanali: Beatriz e Aquilino, la fuga romantica a Parigi

Il Segreto, trame e anticipazioni settimanali: Beatriz e Aquilino si concedono una romantica fuga a Parigi piena di bugie, come andrà a finire? Scopriamo cosa accadrà...

19 aprile 2018 Valentina Gambino

Il Segreto, anticipazioni e trame

Cosa accadrà a Puente Viejo in settimana? Vi ricordiamo che gli appuntamenti con Il Segreto, vanno in onda ogni giorno a partire dalle 16.30 e il venerdì sera anche con il doppio episodio in prime time, come sempre in onda sulla rete ammiraglia di casa Mediaset. A seguire quindi, ciò che accadrà in questi giorni, tramite le anticipazioni delle trame. Il Paese dà il suo personale addio a Fe mentre Emilia è molto preoccupata per lo strano atteggiamento di Beatriz, soprattutto per colpa dei tanti pettegolezzi che stanno incominciando a girare e che riguardano lei e Aquilino. La puntata di venerdì pomeriggio invece, ci mostrerà la strana proposta di Beatriz che chiederà ad Aquilino di fuggire con lei per una fuga romantica a Barcellona oppure in alternativa anche a Madrid. Camila nel frattempo, cerca di convincere Hernando che la soluzione migliore attualmente, sarebbe proprio quella di accettare il prestito che gli ha offerto Nicolas, ma l’uomo resta irremovibile e non vuole che nessuno possa prestargli del denaro. Intanto Carmelo temendo la reazione di Donna Francisca, non abbassa la guardia.

Il Segreto, Mauricio umilia i braccianti

Nell’appuntamento serale de Il Segreto, vedremo Don Anselmo rimproverare Beatriz che però continua a negare la sua relazione con Aquilino. Julieta nel frattempo sospetta che sia stato Saul ad incendiare la casa che ha provocato la morte di sua figlia, ma sua nonna le fa promettere di non lanciare accuse senza avere prima delle prove sufficienti. Donna Francisca minaccia Candela mentre Hipolito e Onesimo usano il bidet come principale fonte di guadagno dandolo ai paesani per usarlo in maniera temporanea. Nel frattempo Dolores, stanca di questa folle iniziativa da parte dei due bislacchi cugini, decide di mettere la parola fine a tutta questa storia. Hernando parla con Aquilino e gli chiede quali siano concretamente le sue intenzioni con Beatriz. Mauricio umilia i braccianti sfogando su di loro tutta la sua rabbia repressa. Saul chiede a Prudencio di dirgli la verità su Julieta. Prudencio rasserena Saul e gli garantisce di investigare sul passato di Julieta per scoprire chi sia il padre di Ana e il motivo del loro girovagare prima di fermarsi in pianta stabile a Puente Viejo. Aquilino organizza una fuga romantica a Parigi con Beatriz che comincia a raccontare bugie ad Hernando e Camila per giustificare il suo viaggio da sola con l’uomo: come andrà a finire?

