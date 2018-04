Ilary Blasi furiosa con Barbara D'Urso per il Grande Fratello 2018? La verità in diretta della Iena

19 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Guerra in atto tra Ilary Blasi e Barbara D’Urso? Dopo l’esordio del Grande Fratello 2018 che ha preso il via martedì 17 aprile, il web è stato invaso da indiscrezioni secondo i quali la Blasi, conduttrice del Grande Fratello Vip, sarebbe letteralmente furiosa con la padrona di casa della versione Nip del padre di tutti i reality. Il motivo? La presenza, tra i concorrenti, di tanti volti noti. Nel cast, infatti, figurano personaggi che il pubblico conosce molto bene come Lucia Bramieri, Luigi Mario Favoloso, fidanzato di Nina Moric, Angelo Sanzio ovvero il Ken Umano italiano, Simone Coccia Colaiuta, fidanzato di Stefania Pezzopane e Veronica Satti, figlia di Bobby Solo. Tutti personaggi che i telespettatori hanno imparato a conoscere nel salotto della D’Urso che ha poi deciso di volerli all’interno della casa più spiata d’Italia. A detta dei fans, però, la loro presenza avrebbe dato vita ad una nuova edizione del Grande Fratello Vip scatenando così la rabbia di Ilary Blasi. Sarà vero?

LA REPLICA IN DIRETTA DI ILARY BLASI

A rispondere a tutte le polemiche delle ultime ore è stata la stessa Ilary Blasi nel corso dell’ultima puntata de Le Iene Show che ha condotto con Teo Mammuccari. "Ieri è iniziato il Grande Fratello con la bravissima Barbara d’Urso", si è limitata a dichiarare la moglie di Francesco Totti evitando di lanciare frecciatine e alimentare inutili polemiche. A mettere il dito nella piaga, però, è stato Teo Mammuccari che ha cercato di provocare la reazione della collega con la sua vena ironica. Ilary, però, non è caduta nella trappola e ha replicato così: “Non voglio rispondere a queste provocazioni”. La Blasi, dunque, ha scelto la strada della diplomazia. Per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, chiederà nomi altisonanti per togliersi qualche sassolino dalla scarpa?

