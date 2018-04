Isola dei Famosi 2018/ Alessia Marcuzzi si sbottona: ecco per chi faceva il tifo, poi sul canna-gate…

19 aprile 2018 Valentina Gambino

Isola dei Famosi 2018

La 13esima edizione dell'Isola dei Famosi 2018 è giunta al termine lunedì sera consacrando il suo vincitore assoluto: Nino Formicola. Alessia Marcuzzi, intervistata tra le pagine del settimanale Chi in uscita ieri con il suo nuovo numero, si è finalmente sbilanciata rivelando alcuni dettagli sull'edizione. “Ora posso dirlo, a un certo punto ho cominciato a tifare Francesca (Cipriani, ndr) perché ha dato tanta leggerezza al programma” - ha confidato Alessia - “È apparsa per come è veramente. Dietro al suo essere ‘bionda’ nascondeva insicurezze e dolori”. A tal proposito, a poche ore dalla finale, il nome dell'ex Pupa era molto quotato e si pensava infatti, la vittoria potesse proprio finire nelle sue mani. “Mi è piaciuto che in finale siano arrivate storie di riscatto” ha aggiunto ancora: “Nino cercava un riscatto nei confronti di chi lo voleva dimenticare […] Bianca era reduce da una delusione d’amore”, confida la conduttrice.

Isola, dalla Marcuzzi a Nino: le dichiarazioni

Proprio per quanto riguarda Gaspare, Alessia Marcuzzi confida di averne apprezzato l’evoluzione: “Nino ha accettato una sfida che ha fatto sempre più sua partendo da una posizione critica verso il reality. È stato lucido, ironico e a modo suo romantico”. E sul canna-gate e i rapporti con Eva Henger afferma: “Non ho mai negato a nessuno la possibilità di un chiarimento, ma fuori dagli studi televisivi”. Proprio Nino Formicola, a poche ore di distanza dalla sua vittoria, si è confidato sul portale di Vanity Fair. Per lui infatti, un inaspettato trionfo: “Non pensavo di arrivare in fondo, non pensavo di arrivare in finale. Figurarsi, se pensavo di vincere. Io con i reality non c’entro un accidenti. Perciò, mai avrei creduto che il pubblico mi avrebbe premiato. Intendiamoci, sapevo di avere la stima della gente: il teatro, porta a questo. Ma la tv, quello, è un altro gioco”. E sulle modalità di vivere il programma: “Ho scelto di vivere l’Isola come fossi uno spettatore, seduto sul divano. Ho cercato di dire cose che avrebbe potuto dire o pensare la gente a casa. Come si dice, “Guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po’”.

