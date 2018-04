Jurassic World: Il Regno distrutto/ Trailer, il film con Chris Pratt. Il ritorno di Jeff Goldblum

Il film "Jurassic World: Il Regno distrutto" arriverà nei cinema il prossimo 7 giugno 2018. Chris Pratt e Bryce Dallas Howard tornano su Isla Nubla. Ecco l'ultimo trailer.

19 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Chris Pratt e Bryce Dallas Howard (Facebook)

Il 7 giugno 2018 arriverà nei cinema “Jurassic World: Il Regno distrutto”, il quinto capitolo della saga iniziata nel 1993 da Steven Spielberg con “Jurassic Park”. Diretto da J.A. Bayona, il film segna il ritorno di Chris Pratt e Bryce Dallas Howard nei panni di Owen Grady e Claire Dearing, dopo il fortunato “Jurassic World” del 2015 (che ha incassato 1.671.713.208 di dollari). Sono passati quattro anni da quando il parco tematico di Jurassic World è stato distrutto dai dinosauri scappati dalle gabbie: adesso Isla Nubla è un luogo selvaggio dove i dinosauri sopravvissuti cercano riparo nella giungla. Ma quando il vulcano si risveglia, Owen e Claire intraprendono una campagna per salvaguardare le specie di dinosauri ancora in vita. Inoltre Owen vuole ritrovare Blue, uno dei “suoi” velociraptor addestrati. Giunti sull’isola, scoprono di essere stati attirati lì con l’inganno e che Eli Mills (Rafe Spall), l’uomo d’affari che li ha arruolati vuole catturare le creature primitive e pere venderle come armi.

Le new entry nel cast

“Erano qui prima di noi e, se non stiamo attenti, saranno qui anche dopo”, dice nel trailer Jeff Goldblum, che torna a vestire i panni del matematico Ian Malcolm (uno dei protagonisti del primo capitolo). Anche BD Wong torna a interpretare Henry Wu di “Jurassic Park”. Nel cast, oltre a Pratt e Howard, troviamo James Cromwell, Ted Levine, Justice Smith, Geraldine Chaplin, Daniella Pineda, Toby Jones e Rafe Spall. Per quanto riguarda i dinosauri, la new entry è l’Indoraptor, una nuova specie di dinosauro. Il film è firmato dal regista di "Jurassic World", Colin Trevorrow, e dal suo co-sceneggiatore, Derek Connolly. Il film segna una nuova collaborazione della coppia di produttori Frank Marshall e Pat Crowley con Spielberg e Trevorrow come produttori esecutivi. Belén Atienza completa il team in qualità di produttrice.

