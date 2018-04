Kikò Nalli e Myr Garrido al posto di Tina Cipollari/Chi è l'attrice spagnola nuova fidanzata dell'hair stylist

Scoppia la primavera e torna l'amore per Kikò Nalli che, a sei mesi dalla rottura con Tina Cipollari, ha trovato una nuova fiamma, lei è Myr Garrido, un'attrice spagnola, ecco chi è

19 aprile 2018

Kiko Nalli

Novità importanti in arrivo per Tina Cipollari e Kikò Nalli. No, i due non sono tornati insieme e non avranno un'altra occasione per farlo visto che l'hair stylist ha pensato bene di darsi da fare e lasciarsi immortalare con la sua nuova fiamma con la quale ha posato per il settimanale Spy al quale ha raccontato anche alcuni dettagli sulla loro storia. In particolare, Kikò ci tiene a sottolineare il fatto che con Tina è finita ormai pià di sei mesi fa, almeno ufficialmente, ma che già da tempo le cose non andavano bene per via dei loro caratteri forti e spigolosi: "spesso ci siamo scontrati, ma c’è sempre stato un rispetto profondo. Certo, lei è come la vedete in tv, ha bisogno dello scontro e le ho tenuto testa per tanti anni, poi l’amore sfuma e rimane l’affetto per quella dolcezza iniziale del rapporto che ancora ricordo e il pensiero di avere avuto accanto una donna che è un vulcano di vita, con me o senza di me sarà ancora più forte".

LE PAROLE DI KIKO' SU TINA E GIORGIO MANETTI

Kikò è convinto che anche Tina saprà ricominciare ma che il suo ideale di uomo non è certo Giorgio Manetti. Nelle scorse settimane sono circolate molte voci riguardo ad una loro possibile unione ma l'ex marito della vamp è convinto che i due non abbiano niente da spartire visto che Tina è alla ricerca di un uomo tutto d'un pezzo, con un lavoro e lontano dal mondo dello spettacolo. Lui, però, non ha avuto problemi a rituffarsi subito in una nuova storia d'amore a comincare proprio dal rocambolesco incontro con la sua nuova fiamma, l'attrice spagnola Myr Garrido che adesso posa al suo fianco. Lui stesso a Spy racconta: "Ci siamo conosciuti su un set fotografico dove mi hanno chiamato come hair stylist e ci siamo subito presi in simpatia. Poi ci siamo sentiti al telefono e ci siamo confessati i nostri sentimenti". La bella attrice ha già all'attivo una serie di pellicola a cominciare dal 2013 e fino al 2016. In particolare, ha recitato in La sonata del silencio (2016), Ikaro (2016) and El amor y otras desgracias (2013). Come andrà a finire con Kikò?

