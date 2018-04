L'ASSASSINO DI PIETRA/ Su Rete 4 il film con Charles Bronson (oggi, 19 aprile 2018)

L'assassino di pietra, il film in onda su Rete Quattro oggi, giovedì 19 aprile 2018. Nel cast: Charles Bronson, Martin Balsam, alla regia Michael Winner. Il dettaglio della trama.

19 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST CHARLES BRONSON

Il film L'assassino di pietra va in onda su Rete 4 oggi, giovedì 19 aprile 2018, alle ore 16.35. Una pellicola (titolo originale The Stone Killer) diretta nel 1973 da Michael Winner. La sceneggiatura del film si basa su un romanzo del 1969 intitolato A complete state of death dello scrittore John Edmund Gardner. Questo film è il terzo in cui il regista Winner dirige Charles Bronson, che ne è l'attore protagonista. Il primo è del 1972 e si intitola Professione: Assassino (The mechanic), il secondo è del 1974 Il giustiziere della notte (Death Wish). Oltre a Bronson, che nel film interpreta il tenente di polizia Lou Torrey, nel cast ci sono Martin Balsam (Al Vescari), Jack Colvin (Jumper), Paul Koslo (Langley) e Norman Fell (Les Daniels). L'assassino di pietra è stato prodotto dalla Dino de Laurentiis cinematografica, insieme alla Columbia Pictures e a Rizzoli Film ed è stato girato in parte ad Hollywood e in parte in California. Ci sono alcune differenze tra il romanzo da cui è tratto il film e il film stesso. Il protagonista fa di cognome Torrey ma non si chiama Lou, si chiama Derek. Inoltre tutta l'azione non è ambientata negli USA ma in Gran Bretagna. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

L'ASSASSINO DI PIETRA, LA TRAMA DEL FILM

Il detective Lou Torrey viene trasferito a Los Angeles, perché ha la fama di essere particolarmente violento e di usare metodi poco convenzionali per la polizia. Mentre si trova in città viene a sapere di un piano che ha in mente il potente boss mafioso locale, Al Vescari. Questo ha attirato dalla sua parte un gruppo di veterani della guerra del Vietnam e li sta addestrando come spietate macchine da guerra. Il suo scopo è di dare vita ad una nuova edizione dei Vespri Siciliani, uccidendo tutti i suoi nemici con una singola azione, nel corso di una sola giornata. Torrey scopre questa trama ordita da Vescari e si mette in azione per impedire il piano sanguinario, ma è una corsa contro il tempo per riuscire a bloccare il boss prima del giorno fatidico.

© Riproduzione Riservata.