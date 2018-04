LA VITA IN DIRETTA/ Anticipazioni e ospiti 18 aprile: in studio Simone Montedoro

Questo pomeriggio, giovedì 10 aprile 2018, alle 15.15 su Rai 1 va in onda una nuova puntata di La vita in diretta, condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini. Ospite Simone Montedoro.

19 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Francesca Fialdini e Marco Liorni

Oggi pomeriggio, giovedì 19 aprile 2018, alle 15.15 su Rai 1 va in onda una nuova puntata de La vita in diretta, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini. Ieri pomeriggio il programma ha raccolto 1.164.000 spettatori con l’11% di share nella prima parte e 1.508.000 telespettatori con il 14.6% nella seconda parte.. Come sempre, anche la puntata di oggi si aprirà con “Il caffè delle donne” di Francesca Fialdini. Non mancherà il tradizionale spazio dedicato ai casi di Cronaca a cui parteciperà l’avvocato Daniele Bocciolini?. Nel corso della puntata i due conduttori ospiteranno Simone Montedoro, l’ex capitano Giulio Tommasi di Don Matteo. Al momento l’attore è impegnato al Teatro Golden di Roma - fino al 29 aprile - con la commedia “Un piccolo gioco senza conseguenze”, diretta da Augusto Fornari, riadattamento della pièce francese scritta da Jean Dell e Gerard Sibleyras (vincitrice di 5 premi Moliére nel 2010).

Da Don Matteo al teatro

Sul palco, insieme a Montedoro, ci sono Roberto Ciufoli, Toni Fornari, Laura Ruocco e Elena Di Cioccio. Simone Montedoro intepreta un militare dell’aeronautica: “In tutto questo ménage familiare, arriva lo straniero. Un vecchio amico di infanzia… Quest’uomo lavora all’estero, ha studiato all’estero. Arriva questa scheggia impazzita che raccoglie gli uomini di questo gioco che dovrebbe essere senza conseguenze ma che invece, un po’ alla volta, qualche conseguenza ce l’avrà”, riporta Ask a news. A inizio aprile Montedoro è stato protagonista di un’inaspettata reunion nel salotto di Porta a Porta. Bruno Vespa ha radunato il cast storico di Don Matteo: Flavio Insinna (il capitano Flavio Anceschi) e Simone Montedoro hanno indossato nuovamente la divisa dei Carabinieri, seduti al fianco di Maria Chiara Giannetta (l'attuale Capitano Anna Olivieri), Pietro Pulcini (Ghisoni) e Nino Frassica, l’intramontabile maresciallo Cecchini.

© Riproduzione Riservata.