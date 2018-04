LITE PATRIZIA BONETTI-BAYE DAME DIA/ "Col pane non si gioca!" (Grande Fratello 2018)

Baye Dame Dia e Patrizia Bonetti sono stati protagonisti della prima lite nella quindicesima edizione del Grande Fratello: ecco il motivo della contesa.

19 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Patrizia Bonetti

Non sono passate neanche 24 ore dall'entrata dei concorrenti del Grande Fratello 2018 nella Casa più spiata d'Italia e già è arrivato il momento del primo litigio, dagli esiti decisamente trash. Protagonisti di questo siparietto sono stati Baye Dame e Patrizia Bonetti, che si sono scontrati in cucina in presenza di altri inquilini. Tutto ha avuto inizio quando lei ha preparato per Simone degli occhiali usando il pane, scena che ha causato il rimprovero del concorrente di origine africana: "Scusate, non voglio fare il moralista rompipa**e, però non ce la faccio a vedere sta roba, c'è gente che muore di fame e voi state a giocà col pane. Siamo in televisione e questo è il messaggio che date". Come era facile immaginare, la reazione di Patrizia non si è fatta attendere con il suo tentativo di mettere subito le cose in chiaro: "Io il pane me lo mangio, nessuno aveva intenzione di buttarlo, me lo poteva dire in un altro modo. Non ho mica buttato una pagnotta di pane nel cesso, stiamo calmi. Doveva venire a farmi la frase da moralista, c'è modo e modo".

SCONTRO TRA BAYE DAME E PATRIZIA

Il botta e risposta tra Baye Dame Dia e Patrizia Bonetti al Grande Fratello è proseguito con l'ennesimo chiarimento da parte del primo: "Per me te lo puoi dare pure in faccia, basta che non ci giochi". Ma la querelle non è finita qui e successivamente ha visto il coinvolgimento anche di altri concorrenti. Baye, infatti, si è unito al resto del gruppo, al quale ha raccontato l'accaduto non rinunciando a forti dichiarazioni nei confronti della Bonetti. Il vero trash è arrivato successivamente, con il ritorno della stessa Patrizia e il nuovo scontro tra lei e Baye. Quest'ultimo ha voluto precisare: "Scusami per i modi che ho usato, ma non è bello vedere una 30enne che gioca col cibo e se lo mette in faccia. E lei: "Tesoro mio io ne ho 22" , "Allora li porti male", ha chiuso il concorrente di origine africana, lanciando un'ultima dichiarazione che potrebbe restare nella storia di questo GF15. Ecco il consiglio di Baye a Patrizia: "Amore, sbattiti de meno che te parte la testa".

© Riproduzione Riservata.